Energiekontor senkt Gewinnprognose: Herausforderungen für Wind- und Solarparks

Energiekontor AG, ein führender deutscher Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks, hat seine Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2024 aufgrund von Verzögerungen in den Verkaufsprozessen in Deutschland und Großbritannien gesenkt. Der Vorstand erwartet nun einen Vorsteuergewinn (EBT) zwischen 23 und 27 Millionen Euro, was einen deutlichen Rückgang im Vergleich zur vorherigen Schätzung von 30 bis 70 Millionen Euro darstellt. Diese Anpassung wurde am 4. Dezember 2024 in Bremen bekannt gegeben.

Die Verzögerungen sind hauptsächlich auf Projektverzögerungen und Probleme in den Lieferketten zurückzuführen, die die Due-Diligence-Prozesse verlängert haben. Infolgedessen werden mehrere laufende Transaktionen voraussichtlich erst im ersten Quartal 2025 abgeschlossen, was zu einer Verschiebung von ergebniswirksamen Margen in Höhe von etwa 40 bis 45 Millionen Euro ins nächste Jahr führt. Ein bedeutender Teil dieser Margen stammt von einem Windparkprojekt in Schottland mit einer Kapazität von rund 47 Megawatt, dessen Abschluss aufgrund fehlender EU-Genehmigungen ebenfalls verschoben werden muss.