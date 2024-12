Delivery Hero unter Druck: Glovo stellt Fahrer fest an – Aktienkurs stürzt!

Delivery Hero rechnet mit einer Erhöhung der Eventualverbindlichkeiten im Geschäftsbericht 2024 auf 440 bis 770 Millionen Euro, was einen signifikanten Anstieg im Vergleich zu den zuvor erwarteten 330 bis 550 Millionen Euro darstellt. Diese Verbindlichkeiten umfassen Sozialversicherungsbeiträge, Bußgelder und Umsatzsteuerforderungen. Analyst Jo Barnet-Lamb von UBS bezeichnete diese Entwicklung als "bedeutenden Sprung" und wies darauf hin, dass Delivery Hero trotz der höheren Kosten in Spanien ein positives bereinigtes EBITDA von 24 Millionen Euro für das kommende Jahr anstrebt.

Die Aktien von Delivery Hero stehen unter Druck, nachdem die spanische Tochtergesellschaft Glovo angekündigt hat, ihre Fahrer künftig fest anzustellen. Diese Entscheidung ist eine Reaktion auf Vorwürfe der spanischen Arbeitsbehörden, die dem Unternehmen Verstöße gegen das Arbeitsrecht vorwerfen. Am Montag fiel der Aktienkurs von Delivery Hero um fast 9 Prozent auf 35,32 Euro, was die Anleger verunsicherte. Analysten schätzen, dass diese Umstellung Glovos bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im kommenden Jahr um etwa 100 Millionen Euro belasten wird.

Die Situation hat auch zu einer weiteren Talfahrt der Aktien am Dienstag geführt, wo der Kurs auf 31,90 Euro fiel, was den tiefsten Stand seit Ende September markiert. Mehrere Analysten senkten ihre Kursziele für die Aktie, während sie sie weiterhin zum Kauf empfehlen. Christian Salis von Hauck Aufhäuser Investment Banking reduzierte sein Ziel von 61 auf 52 Euro, während Clement Genelot von Bryan Garnier sein Ziel von 52 auf 49 Euro senkte. Beide Analysten verwiesen auf die höheren Kosten und die rechtlichen Unsicherheiten, die durch die Umstellung des Fahrermodells entstehen.

Trotz der aktuellen Herausforderungen bleibt die Aktie von Delivery Hero im Jahr 2024 insgesamt positiv, mit einem Plus von über 40 Prozent seit Jahresbeginn. Die endgültigen Gerichtsentscheidungen bezüglich der Arbeitsverhältnisse in Spanien stehen noch aus, und Glovo muss vorläufige Zahlungen oder Bankgarantien für die in den kommenden Jahren fälligen Beträge leisten. Die erste Zahlung wird frühestens im zweiten Quartal 2025 erwartet. Delivery Hero bestätigt jedoch seine Prognose für das Geschäftsjahr 2024 und bleibt optimistisch hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 33,97EUR auf Lang & Schwarz (05. Dezember 2024, 07:43 Uhr) gehandelt.