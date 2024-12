Eckert & Ziegler startet Produktion von Ac-225: Fortschritt in der Krebsbehandlung!

Eckert & Ziegler SE hat am 2. Dezember 2024 den erfolgreichen Start der Produktion von Actinium-225 (Ac-225) bekannt gegeben, einem wichtigen Radionuklid, das in der Krebsbehandlung eingesetzt wird. Diese Initiative ist eine Antwort auf den globalen Mangel an Ac-225 und stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Radiopharmaindustrie dar. Die Produktion erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Institut für Kernphysik der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (ÚJF), das maßgeblich an der Entwicklung der Produktionsmethoden beteiligt war.

Die neu eingerichtete Produktionsstätte nutzt innovative, zyklotronbasierte Technologien zur Erzeugung von Ac-225 aus Radium-226. Dies ermöglicht eine effiziente und nachhaltige Herstellung des Radionuklids. Dr. Lutz Helmke, Geschäftsführer der Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH, betonte, dass dieser Schritt nicht nur den aktuellen Mangel an Ac-225 adressiert, sondern auch die Position von Eckert & Ziegler als führenden Anbieter in der Radioligandentherapie stärkt. Die Markteinführung von GMP-konformem Ac-225 ist für die erste Jahreshälfte 2025 geplant, was neue Möglichkeiten für Pharmaunternehmen eröffnet, die an der Entwicklung von alpha-emittierenden Radiopharmazeutika arbeiten.