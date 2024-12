Comdirect-Bank kämpft mit Störungen – CoBa zeigt positive Rückkaufstrategie!

Am Montag mussten die Kundinnen und Kunden der Comdirect-Bank mit erheblichen Einschränkungen beim Online- und Mobile-Banking rechnen. Laut einem Sprecher der Bank wurden die technischen Probleme, die zu Login-Schwierigkeiten führten, am Mittag behoben. Die Bank informierte ihre Kunden über die Störung und bat um Geduld, während sie an der Behebung der Probleme arbeitete. Einzelne nicht ausgeführte Kundenaufträge sollen zeitnah nachgeholt werden.

Die Störung hat die Nutzererfahrung der Comdirect-Bank beeinträchtigt, jedoch wurde der genaue Umfang der technischen Probleme nicht spezifiziert. Die Bank hat sich bemüht, die Kunden über die Situation auf dem Laufenden zu halten und die Probleme schnellstmöglich zu lösen.