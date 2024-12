Politik und Energie: Merz blockiert Gesetze, während Gaspreise steigen!

In einem anderen Bereich hat eine Studie des Projekts "Energiesysteme der Zukunft" (ESYS) ergeben, dass eine sichere Stromversorgung auch ohne Grundlastkraftwerke, die typischerweise mit Kernbrennstoffen betrieben werden, möglich ist. Diese Erkenntnis könnte die Diskussion über die zukünftige Energieversorgung in Deutschland und Europa neu beleben.

In der politischen Landschaft Deutschlands hat die Union unter Friedrich Merz klargestellt, dass sie in der aktuellen Wahlperiode keine haushaltswirksamen Gesetze der rot-grünen Minderheitsregierung unterstützen wird. Merz betonte vor einer Fraktionssitzung in Berlin, dass die CDU und CSU keinen Gesetzentwurf der SPD und Grünen zustimmen werden, der Auswirkungen auf den Bundeshaushalt hat. Diese Entscheidung könnte die legislative Agenda der Regierung erheblich beeinflussen und zu einem Stillstand in der Umsetzung wichtiger Projekte führen.

Die EU-Kommission hat zudem 4,6 Milliarden Euro für grüne Technologien bereitgestellt, um die ökologische Transformation Europas voranzutreiben. Ein Teil dieses Budgets wird für Projekte zur Dekarbonisierung, einschließlich der Entwicklung von Batterien für Elektrofahrzeuge, verwendet.

Auf dem Energiemarkt ist der Preis für europäisches Erdgas in die Nähe des Jahreshochs gestiegen. Der Terminkontrakt TTF wurde zeitweise mit 48,65 Euro je Megawattstunde gehandelt. Dies ist auf einen Rückgang der Gasvorräte und eine kalte Witterung zurückzuführen, die den Gasverbrauch erhöht hat. Die Füllstände der Erdgasspeicher in der EU sind im Vergleich zum Vorjahr niedriger, was die Marktteilnehmer besorgt.

In der politischen Arena zeigt sich die FDP offen für ein Entlastungspaket für Bürger, das Maßnahmen zur Bekämpfung der Kalten Progression sowie Erhöhungen des Kindergeldes und des Kinderzuschlags umfasst. FDP-Fraktionschef Christian Dürr äußerte, dass seine Fraktion bereit sei, über diese Themen zu diskutieren, solange sie nicht mit anderen Vorhaben der SPD und Grünen verknüpft sind.

Auf internationaler Ebene hat China den Export wichtiger Rohstoffe in die USA verboten, was erhebliche Auswirkungen auf die Rüstungsindustrie und die Chip-Herstellung haben könnte. Zudem zeigt die Inflation in der Schweiz einen leichten Anstieg, während die Inflation in der Türkei sich nur langsam abschwächt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen in Deutschland und Europa von Unsicherheiten geprägt sind, die sowohl die Energieversorgung als auch die Haushaltslage betreffen.

Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 3,076USD auf NYMEX GLOBEX (04. Dezember 2024, 22:59 Uhr) gehandelt.