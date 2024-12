JPMorgan senkt DHL-Kursziel: Klage gegen Flughafen-Ausbau sorgt für Aufregung!

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktien von DHL von 47,00 Euro auf 42,50 Euro gesenkt und die Papiere von ihrer "Analyst Focus List" gestrichen. Analystin Alexia Dogani äußerte in ihrem aktuellen Bericht, dass das Wachstum des Bonner Logistikunternehmens im Jahr 2025 "weniger klar" sei. Trotz der Herabsetzung des Kursziels bleibt die Einstufung für DHL jedoch auf "Overweight", was darauf hinweist, dass die Analystin weiterhin optimistisch hinsichtlich der langfristigen Perspektiven des Unternehmens ist. Dogani hat sich in ihrer Analyse auf Unternehmen konzentriert, die über eigenes Optimierungspotenzial verfügen, und sieht in der dänischen DSV ihren neuen Favoriten in der Logistikbranche.

Parallel dazu hat der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Klage gegen den geplanten Ausbau des Frachtflughafens Leipzig/Halle eingereicht. Die Klage zielt darauf ab, den Beschluss der zuständigen Behörden gerichtlich überprüfen zu lassen, der eine Verdopplung der Umschlagskapazität des Flughafens ab 2032 ermöglicht. Der BUND kritisiert den Ausbau als "fatale Missachtung der Klimakrise" und fordert eine rechtliche Klärung, ob dieser Schritt angesichts der aktuellen Umweltproblematik und der Gesundheitsbelastungen gerechtfertigt ist. Felix Ekardt, Vorsitzender des sächsischen Landesverbands, betont, dass der Ausbau in Zeiten der Klimakrise nicht nur falsch, sondern auch schädlich für zukünftige Generationen sei.

Der Flughafen Leipzig/Halle hat sich mittlerweile als der zweitgrößte Frachtflughafen Deutschlands etabliert, und die Mitteldeutsche Flughafen AG plant, 500 Millionen Euro in die Erweiterung zu investieren. DHL Express hat ebenfalls Pläne zur Erweiterung seines Logistik-Drehkreuzes am Flughafen.

Zusätzlich hat die Deutsche Post AG ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen, das ursprünglich bis zu 50 Millionen Aktien für bis zu 2 Milliarden Euro umfasste. Dieses Programm wurde in mehreren Schritten auf bis zu 130 Millionen Aktien und einen Gesamtkaufpreis von bis zu 4 Milliarden Euro erhöht. Der Rückkauf, der über die Börse erfolgt, begann im April 2022 und soll bis spätestens Dezember 2025 abgeschlossen sein. Bisher wurden Aktien im Wert von etwa 3 Milliarden Euro zurückgekauft, was etwa 6,4 % des Grundkapitals entspricht. Eine weitere Tranche im Volumen von bis zu 500 Millionen Euro ist für den Zeitraum vom 3. Dezember 2024 bis spätestens 30. Juni 2025 geplant.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 34,90EUR auf Lang & Schwarz (05. Dezember 2024, 07:44 Uhr) gehandelt.