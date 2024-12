Politische Unsicherheit in Frankreich: Deutsche Anleihen im Aufwind!

Am Montag starteten die deutschen Staatsanleihen mit Kursgewinnen in den Handel, was auf die politische Unsicherheit in Frankreich zurückzuführen ist. Der Euro-Bund-Future, ein wichtiger Terminkontrakt, stieg am Vormittag um 0,17 Prozent auf 135,11 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen leicht auf 2,06 Prozent fiel. Die Situation in Frankreich ist angespannt, da die rechtsnationale Marine Le Pen die konservative Regierung von Michel Barnier unter Druck setzt. Sie droht mit einem Misstrauensvotum, falls ihre haushaltspolitischen Forderungen, darunter eine Neuberechnung der Renten, nicht erfüllt werden.

Die Unsicherheit über die Stabilität der französischen Regierung führte dazu, dass die Renditen französischer Staatsanleihen in die Höhe schossen und sogar über das Niveau griechischer Anleihen stiegen. Barnier hatte ein Gesetz zum Sozialhaushalt ohne finale Abstimmung im Parlament durchgesetzt, was die Gefahr eines Sturzes durch die Opposition erhöht. Sowohl linke Parteien als auch Le Pen haben mit einem Misstrauensantrag gedroht, was die Märkte zusätzlich verunsichert. Experten der Commerzbank äußerten, dass die Bildung einer neuen Regierung mit mehr Rückhalt im Parlament schwierig sein dürfte, was die Sanierung der französischen Staatsfinanzen erschwert.