CEOTRONICS AG: Umsatzsprung um 95,4 % – Starkes Wachstum und optimistische Prognose!

Die CEOTRONICS AG hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024/2025, das am 30. November 2024 endete, beeindruckende vorläufige Ergebnisse veröffentlicht. Der Konzernumsatz belief sich auf etwa 21,1 Millionen Euro, was einer Steigerung von 95,4 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Diese signifikante Umsatzsteigerung ist auf eine hohe Nachfrage und einen gefüllten Auftragsbestand zurückzuführen. Der Auftragseingang in den ersten sechs Monaten betrug rund 20,7 Millionen Euro, was eine Zunahme von 12,4 % im Vergleich zum Vorjahr darstellt.

Besonders bemerkenswert ist der konsolidierte Auftragsbestand, der zum Ende des Berichtszeitraums bei etwa 70,5 Millionen Euro lag und damit um 362,5 % im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist. Dies deutet auf eine starke Marktposition und ein hohes Wachstumspotenzial hin. CEO Thomas H. Günther äußerte sich optimistisch über die zukünftige Entwicklung des Unternehmens und bestätigte das Umsatzziel von etwa 46 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2024/2025, was einer Steigerung von 55 % entsprechen würde. Der hohe Auftragsbestand wird voraussichtlich auch das folgende Geschäftsjahr 2025/2026 positiv beeinflussen.