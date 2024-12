ARD sichert sich Bundesliga-Höhepunkte bis 2029 – Was bedeutet das für Fans?

Die ARD wird auch in den kommenden vier Spielzeiten bis mindestens 2029 die Höhepunkte der Fußball-Bundesliga in der "Sportschau" zeigen. Dies berichtet die "Bild" und bestätigt, dass der öffentlich-rechtliche Sender die notwendigen Medienrechte für die zeitnahen Zusammenfassungen erworben hat. Die "Sportschau" ist seit Jahrzehnten eine der wichtigsten Sportsendungen in Deutschland und erfreut sich großer Beliebtheit, was sich in den Zuschauerzahlen widerspiegelt. In der Saison 2023/24 verfolgten durchschnittlich 3,845 Millionen Menschen die Sendung, was einen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr darstellt, trotz eines allgemeinen Rückgangs des TV-Konsums.

Die ARD kann weiterhin die ersten bewegten Bilder der Samstagsspiele im Free-TV präsentieren, was für die Pay-TV-Anbieter eine Herausforderung darstellt. Die Übertragungsrechte für die Live-Spiele der Bundesliga werden künftig auf mehrere Anbieter verteilt: DAZN zeigt die Konferenzschaltung am Samstag sowie die Spiele am Sonntag, während Sky die Freitagsspiele und die Einzelübertragungen am Samstag, einschließlich des Topspiels um 18:30 Uhr, übernimmt. Diese Aufteilung führt dazu, dass Fans zwei Abonnements benötigen, um alle Spiele live zu verfolgen.