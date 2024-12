Baywa in der Krise: 1.300 Stellenabbau und drastische Sanierungspläne!

Der Münchner Mischkonzern Baywa, der sich in einer tiefen finanziellen Krise befindet, plant im Rahmen seiner Sanierung den Abbau von 1.300 Stellen, was etwa 16 Prozent der gesamten Belegschaft von 8.000 Vollzeitkräften ausmacht. Besonders betroffen ist die zentrale Verwaltung, die rund 40 Prozent ihrer Stellen verlieren soll. Zudem sollen 26 von insgesamt 400 Standorten geschlossen werden, und das Auslandsgeschäft wird durch den Verkauf wesentlicher internationaler Beteiligungen reduziert. Die Unternehmensberatung Roland Berger hat das Sanierungskonzept ausgearbeitet, das bis Ende 2027 abgeschlossen sein soll.

Baywa ist der größte Agrarhändler Deutschlands und spielt eine zentrale Rolle in der Landwirtschaft und Lebensmittelversorgung, insbesondere im Süden und Osten des Landes. Die finanziellen Schwierigkeiten des Unternehmens sind auf eine massive Expansion in den letzten Jahren zurückzuführen, die größtenteils durch Kredite finanziert wurde. Der Schuldenberg beläuft sich auf über 5 Milliarden Euro, was durch einen drastischen Anstieg der Zinsen in den letzten zwei Jahren verschärft wurde. Die Zinszahlungen haben sich von 2021 bis 2023 auf 362 Millionen Euro verdreifacht, was zu einem ersten Verlust im vergangenen Jahr führte.