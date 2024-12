ESPG AG: Gläubigerzustimmung ebnet Weg für finanzielle Stabilität!

Im Rahmen des erfolgreichen StaRUG-Verfahrens stehen der ESPG AG insgesamt 11,6 Millionen Euro neue Liquidität zur Verfügung, von denen bereits 2,5 Millionen Euro für erste Investitionen ausgezahlt wurden. Diese finanziellen Mittel sollen in die Weiterentwicklung des Science Park-Portfolios investiert werden, um den Leerstand signifikant zu reduzieren und die Mieteinnahmen sowie den Cashflow zu steigern. In den nächsten drei Jahren plant die ESPG AG, rund 13,6 Millionen Euro in ihr Portfolio zu investieren, um auch den Instandhaltungsrückstau abzubauen.

Die Restrukturierung wird auch die jährlichen Finanzierungskosten des Unternehmens von derzeit 13 Millionen Euro bis 2026 nahezu halbieren, was die ESPG AG auf einen Kurs zu nachhaltig profitablen Wachstum bringt. Der Vorstand der ESPG AG, Ralf Nöcker, äußerte sich optimistisch über die Zustimmung der Gläubiger und die zukünftigen Perspektiven des Unternehmens. Markus Drews, ein weiterer Vorstand, betonte die wachsende Nachfrage nach spezialisierten Immobilien in der Wissenschaft und die gute Positionierung der ESPG AG als einer der größten Bestandshalter und Investoren in diesem Bereich in Deutschland.

Insgesamt stellt die Zustimmung zum Restrukturierungsplan einen bedeutenden Fortschritt für die ESPG AG dar, der es dem Unternehmen ermöglichen soll, seine finanziellen Herausforderungen zu bewältigen und in eine erfolgreiche Zukunft zu steuern.

