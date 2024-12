Revolution im Investment: Union Investment startet KI-gestützte Vermögensverwaltung!

Union Investment hat am 3. Dezember 2024 die Einführung einer innovativen Vermögensverwaltung auf Basis Künstlicher Intelligenz (KI) bekannt gegeben. In Zusammenarbeit mit der LAIC Vermögensverwaltung wird das Produkt „WertAnlage“ angeboten, das menschliche Expertise mit KI-gestützten Analysen kombiniert. Diese neuartige Lösung ermöglicht es Anlegern, ihre Portfolios individuell zu gestalten, indem sie aus einer Vielzahl von Optionen hinsichtlich Risikoneigung, Assetklassen, Regionen und Nachhaltigkeitskriterien wählen können. Insgesamt stehen über 2.600 verschiedene Allokationen zur Verfügung.

Die Anleger haben die Möglichkeit, zwischen fünf klassischen Portfolios und fünf nachhaltigen Portfolios zu wählen, die unterschiedliche Aktienquoten aufweisen. Darüber hinaus können sie spezifische Anlageschwerpunkte setzen, etwa in Bezug auf Regionen wie Nordamerika oder Themen wie Infrastruktur und Rohstoffe. Nach der Festlegung der Portfolioausrichtung durch den Anleger und dessen Berater erstellt die Tochtergesellschaft LAIC von LAIQON das finale Portfolio. Dieses besteht zu etwa 30 Prozent aus Fonds von Union Investment, zu 20 Prozent aus Fonds der LAIQON-Gruppe und die restlichen 50 Prozent werden in Fonds anderer Anbieter, Indexfonds (ETFs) sowie in Exchange Traded Commodities (ETCs) investiert. Einzelwerte sind in diesem Konzept ausgeschlossen.