Finnische Polizei weist Ermittlungen zu Glasfaserkabel-Schäden zurück!

Die finnische Polizei hat Berichte zurückgewiesen, wonach sie Ermittlungen zu Schäden an Glasfaserkabeln zwischen Finnland und Schweden führt. In einer offiziellen Mitteilung erklärte die Polizei, dass sie gemeinsam mit anderen Behörden die Umstände der Vorfälle klärt. Zuvor hatten schwedische Medien berichtet, dass zwei Datenkabel, die zwischen den beiden Ländern verlaufen, in den Regionen Espoo und Vihti beschädigt wurden. Der Rundfunksender Sveriges Radio hatte zudem gemeldet, dass die Polizei von einem möglichen Verbrechen ausgeht.

Die finnische Verkehrs- und Kommunikationsministerin Lulu Ranne äußerte sich auf der Plattform X und betonte, dass die Situation ernst genommen werde. In einer weiteren Stellungnahme wies der finnische Netzbetreiber Elisa die Medienberichte zurück. Der Sicherheitschef des Unternehmens, Jaakko Wallenius, erklärte, dass in Vihti ein Bagger das Kabel versehentlich durchtrennt habe. Zu den Schäden in Espoo gab es jedoch keine weiteren Informationen.