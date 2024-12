Jefferies hebt Diageo auf 'Buy' - Ziel hoch auf 2800 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Diageo von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 2300 auf 2800 Pence angehoben. "Making Diageo Great Again" - Unternehmen änderten sich nicht über Nacht, aber die Briten würden unter dem neuen Finanzchef, einer echten Hausnummer, künftig anders aussehen, schrieb Analyst Edward Mundy in seiner am Donnerstag vorliegenden Kaufempfehlung. Der Fokus sei wieder klar auf Wachstum, Gewinne und Cash gerichtet./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2024 / 13:10 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2024 / 19:00 / ET