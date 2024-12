DAX explodiert weiter

In dem Handel zum Mittwoch hat der DAX sogar ein sogenanntes Breakaway Gap gerissen, was auf ein äußerst bullisches Investitionsumfeld für das heimische Leitbarometer schließen lässt. Am Ende des Tages erreichte der DAX das 161,8 % Fibonacci-Extension-Retracement bei 20.221 Zählern und damit eine potenzielle Trendwendestelle. Eine Konsolidierung wäre an diesen Punkt durchaus wünschenswert, sobald der Druck der Käufer aus der ersten Reihe etwas nachlässt. Bis auf Weiteres steht der DAX jedoch unter dem Druck von FOMO (Fear of missing out).

Die erfolgreiche Auflösung der zurückliegenden Seitwärtskonsolidierung hat dem DAX auf kurz- bis mittelfristiger Basis Kurspotenzial an 20.976 und darüber sogar 21.440 Punkte verschafft. Nachzügler sollten jedoch eine gesunde Konsolidierung abwarten, diese reicht im Idealfall auf 19.560 Punkte abwärts, wo der DAX dann wieder eingefangen werden kann. Ins bärische Lager würde der Index auf Sicht der nächsten Wochen erst unterhalb von 18.800 Punkten wechseln, was sich derzeit überhaupt nicht abzeichnet.