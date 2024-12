Die Party nimmt eine Auszeit

Gestern wurde der GD30 in einem Rutsch mit einer grünen Kerze durchlaufen, es ging dann weiter rauf bis zum resist um 19441 rum. Dieser wurde nehrfach, erfolglos angefahren. Aktuell taxt IG den DAX bei 19414, das ist etwas unterhalb des resists. Es hat sich ein Dreieck gebildet, welches wohl in irgendeine Richtung aufgelöst werden wird. Die Indikatoren zeigen einen seitwärts bis leicht fallenden Tag, zumindest die erste Stunde. RSI sehr hoch, MACD signalisiert den Wechsel zum VERKAUF, das Momentum ist schon fallend. Für mich favorisiere den leichten Abverkauf bis zur GD30 bei 19350, dann kann es wieder aufdrehen. Sollte aber dieser GD nach unten gerissen werden, per Stunde, wird es weiter zu 19293 gehen, da wäre ein support. Hält dieser auch nicht, ist die steigende, orangene Tiefpunktlinie das Ziel. Da ist dann die letzte chance der Bullen wieder nach Norden zu wechseln. Gewinnen die Bären, sind die unteren extensions das Ziel. Bleibt es schwach, nehme ich die extensions raus und lege retraces an, die Marken werden sich nicht ändern.PS:hat gestern den Rückkauf gestartet, unterm Strich ein grüner Tag, allerdings, ein Befreiungsschlag ist das nicht. Ich weise an dieser Stelle darauf hin, das ich das ARP charttechnisch begleiten werde, wer Lust hat sich zu informieren oder input zu geben, kann dies gerne hier tun: