Ionos vorbörslich unter Druck - Warburg Pincus reduziert Anteil

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der schrittweise Verkauf von Anteilen durch den Finanzinvestor Warburg Pincus belastet am Donnerstag wieder einmal die Aktien von Ionos . Im vorbörslichen Handel auf der Tradegate-Plattform sank der Kurs der United-Internet-Tochter um 5,3 Prozent auf 22,30 Euro. Damit drohen mit den 21- und 50-Tage-Linien gleich zwei Chart-Indikatorlinien mit kurzfristigerer Relevanz unterschritten zu werden.

Nachdem im September schon einmal Anteile verkauft wurden und den Kurs belastet hatten, wurden institutionellen Investoren nun Ionos-Aktien im Wert von rund 150 Millionen Euro in einem beschleunigten Verfahren angeboten. Laut einem Händler wurden sie zu 21,85 Euro platziert, also einem Preis, der gut sieben Prozent unter dem Xetra-Schlusskurs vom Vortag liegt. Am Mittwoch waren die Papiere des Internetdienstleisters zu 23,55 Euro aus dem Handel gegangen.