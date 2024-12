Bitcoin knackt die 100.000 US-Dollar!

Bitcoin hat es geschafft: Am Mittwochabend durchbrach die bekannteste Kryptowährung die psychologisch und wirtschaftlich bedeutsame Marke von 100.000 US-Dollar. 15 Jahre nach der Veröffentlichung erreicht Bitcoin damit einen Meilenstein, der die Finanzwelt elektrisiert. Kurzzeitig stieg der Kurs sogar auf über 104.000 US-Dollar, bevor Gewinnmitnahmen den Preis leicht zurückfallen ließen.

Zu Jahresbeginn lag der Bitcoin-Kurs noch bei etwa 44.000 US-Dollar. Seitdem hat die Kryptowährung eine Wertsteigerung von über 126 Prozent erlebt.

Entscheidend für diese Rallye war eine Reihe von Ereignissen: Anfang 2024 genehmigte die US-Börsenaufsicht SEC erstmals Spot-Bitcoin-ETFs, wodurch institutionellen Anlegern der Zugang zur Kryptowährung deutlich erleichtert wurde. Zudem sorgte der Wahlsieg von Donald Trump und seine angekündigte Förderung der Kryptoindustrie für Optimismus und Hoffnung auf eine weitere Marktliberalisierung. Gleichzeitig reduzierte das Bitcoin-Halving im April das Angebot, während die Nachfrage durch ETFs und Großinvestoren wie Goldman Sachs und MicroStrategy weiter anstieg.

Institutionelle Akzeptanz auf Höchststand

Die Einführung der Bitcoin-ETFs veränderte die Spielregeln. Institutionelle Anleger wie Hedgefonds und Pensionskassen griffen zu, nachdem jahrelang Sicherheits- und Verwahrungsbedenken die Investitionen gebremst hatten. BlackRock’s IBIT, einer der führenden ETFs, verzeichnete in dieser Woche Rekordzuflüsse von über 533 Millionen US-Dollar. Mit einer Marktkapitalisierung von über 2 Billionen US-Dollar hat Bitcoin nun endgültig seinen Platz als ernstzunehmender Vermögenswert in der Finanzwelt gefunden.

Trump und die neue Krypto-Politik

Donald Trump, der 2024 als Präsident wiedergewählt wurde, hat den Bitcoin-Bullenmarkt befeuert. Seine Ankündigungen, eine nationale Bitcoin-Reserve einzurichten und die heimische Mining-Industrie zu stärken, haben die Anlegerstimmung angeheizt. Zudem sorgte die Ernennung des Krypto-Befürworters Paul Atkins zum neuen SEC-Vorsitzenden für Zuversicht, dass regulatorische Hürden abgebaut werden.

Analysten bleiben optimistisch

Marktexperten sehen die Rallye noch nicht am Ende. Die zunehmende Aufmerksamkeit durch Mainstream-Medien und die FOMO-Effekte (Fear of Missing Out) könnten den Kurs weiter antreiben. Dennoch warnen einige vor möglichen Korrekturen: Ein Rückgang auf 90.000 US-Dollar sei nicht auszuschließen, falls kurzfristige Spekulanten Gewinne mitnehmen.

"Bitcoin hat mit dem Überschreiten der 100.000-US-Dollar-Marke ein starkes Signal gesetzt. Der Markt zeigt jedoch noch großes Potenzial, insbesondere durch wachsende institutionelle Investitionen und die Entwicklung von Blockchain-Technologien," kommentiert Min Jung, Analyst bei Presto Research.

Historischer Kontext: Vom Kuriosum zum Vermögenswert

Seit seiner Entstehung im Jahr 2009 hat Bitcoin eine unglaubliche Transformation durchlaufen. Was einst als Zahlungsmittel für Nischenmärkte galt, ist heute ein global anerkannter Wertspeicher – oft als digitales Gold bezeichnet. Der aktuelle Preis ist eine Steigerung von über 14.250 Prozent in nur einem Jahrzehnt.

Was kommt als Nächstes?

Die kommenden Monate könnten entscheidend sein. Mit der Weihnachtszeit, traditionell einer starken Phase für den Einzelhandel und Investitionen, sowie der Inauguration von Donald Trump im Januar könnten weitere Kurssteigerungen folgen. Der Markt wird jedoch genau beobachten, ob die politischen und regulatorischen Versprechungen tatsächlich umgesetzt werden.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

BTC zu USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,95 % und einem Kurs von 102.415$ auf CryptoCompare Index (05. Dezember 2024, 08:39 Uhr) gehandelt.