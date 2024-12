Wie viel Risiko steckt im neuen Börsenjahr 2025?

Gemäß Shakespeares Tragödie Hamlet könnte man sagen: „Es ist etwas faul im Staate Dänemark“, also in der Welt. Trump schwingt den Zollhammer besonders gewaltig gegen die BRICS+-Staaten, wenn sie es wagen sollten, Alternativen zur Weltleitwährung US-Dollar aufzubauen. Dem Weltwirtschaftswachstum würde dies sicherlich nicht helfen. Und auch das geopolitische Gefüge (u.a. Ukraine, Nahost) sorgt nicht für reine Börsenfreude.

2024 haben Aktien ein wahres Feuerwerk hingelegt. Und was ist mit 2025? An Krisen mangelt es nicht. Könnte also das kommende Börsenjahr zum direkten Gegenteil von 2024 werden oder behalten die Chancen erneut die Oberhand?

Und Europa? Gegenüber einem durchregierenden Trump 2.0 ist es auf keiner Ebene gewappnet. Die Nr. 1 und Nr. 2 Europas, Frankreich und Deutschland, haben derzeit keine handlungsfähigen Regierungen. Und fundamental geben die europäischen Frühindikatoren ein fürchterliches Bild ab. In Deutschland macht sich wieder Angst um den Arbeitsplatz breit. Das alles ist der nicht der Stoff, aus dem die Aktienträume sind.

Sind Aktien 2025 noch das Maß aller Dinge?

Stellt sich angesichts eines so wenig aufhellenden Hintergrunds die Frage, warum man noch in Aktien investieren sollte? Ist risikoärmeres Sparen auf dem Festgeldkonto nicht die bessere Anlagealternative?

Doch müssen auch die Gegenargumente beachtet werden. So wird die EZB die Zinsen 2025 aufgrund der schwierigen europäischen Wirtschaftslage noch weiter senken, was niedrigere Anlagezinsen bedeutet. Die Fed wird das mit weniger Schmackes tun. Dennoch bleibt die Zinssenkungsfantasie erhalten. Angesichts der Überschuldung sind ohnehin weder die EZB noch die Fed in der Lage, die reine Stabilitätslehre zu praktizieren. Zum besseren Schuldenmanagement wird hüben wie drüben daher der geldpolitische Finger auf zu stark steigende Zinsen bzw. Anleiherenditen gedrückt. Der Inflation wird insofern mehr Beinfreiheit gewährt. Überhaupt, wer der amtlichen Inflationsmessung - insbesondere in Amerika - vertraut, glaubt wahrscheinlich auch an den Weihnachtsmann. Nach Preissteigerungen bleibt da für Anleger nicht mehr viel übrig. Vielfach zahlt man drauf.