CDA verlangt europäischen Stahlgipfel

keepsmiling3 schrieb 02.12.24, 11:36

Die Gewerkschaft( en) haben den Zenit Ihrer Bedeutung längst überschritten. Siehe aktuellen Realitätsverlust bei den Aktionen in der Automobilbranche. Der Schaden der den Mitgliedern angerichtet wird, wird wesentlich schlimmer sein. Der einzige Plan der mir bei den Gewerkschaften als plausibel und leicht verständlich und glaubhaft ist, ist der Plan die Mitgliederzahl zumindest konstant zu halten. Im Bezug auf die Situation bei TK, Montanmitbestimmung usw. ist der Zug auch schon längst abgefahren. Es ist auch vollkommen gleichgültig welche Partei irgendwann , die falschen Massnahmen ergriffen hat , oder welche dirngenden Massnahmen schon längst ergriffen hätten werden müssen.

Wir leben im hier und jetzt.. Die aktuelle Regierung , hat uns in ein absolutes Chaos gestürzt.Die Deindustrialisierung schreitet mit erhöhter Geschwindigkeit voran und beschleunigt sich immer mehr. Vermögen wird verlagert, die Mittelschicht hat dermassen die Arschkarte..., und unten bekommen wir Klientel, durch die angeblich, dringend notwendige Zuwanderung , die von gewünschten " Facharbeitern " meilenweit entfernt ist.



TK hat eine soziale Verantwortung für die Mitarbeiter. Mir ist auch absolut unklar warum hier herum gejault wird, es wird sozialverträglich abgebaut. Die Herrschaften die eh bald in Rente gegagngen werden bekommen den Übergang in die Rente noch mit einem dicken Scheck versüsst.Schöner gehts doch gar nicht.



Der Rest kann in anderen Werken arbeite, Ein wenig Flexibilität von Mitarbeitern kann man auch in diesem Schmarotzerstaat erwarten.



Wenn die Gewerkschaft mal Ihr kindliches und pubertäres, dümmliches Verhalten aufgibt und sich zügigst mit dem Arbeitgeber zu vernünftigen Lösungen an den Tisch setzt, ist allen gedient.



Von einem Arbeitgeber den Erhalt von Arbeitsplätzen zu fordern, der einen dringend notwendigen Schritt zur Produktionsanpassung und Wirtschaftlichkeit des Unternehmens planen muss , ist schon fast irre.



Man kann nur hoffen, das der plötzlich wieder zum Leben erwachte Scholz mit seinen plötzlich sinnvoll anmutenden Wünschen nicht in die gerade laufende Gesundung von TK reingrätscht.



Denn Versprechungen und Forderungen , als Form des Wahlkampfes um den Stuhl unter dem Hintern zu retten und die partielle Demenz nach dem Wahlkampf bringt keinen weiter.



Hoffen wir das es nicht wieder nur Blabla bei den UBooten bzw. den Aufträgen an TKMS ist und das der gute Oliver Burkhard, nicht nur seinen Stuhl als Personalvorstand aufgeben muss, sondern auch seinen CEO Posten bei TKMS, wenn er den Haufen endlich nicht nur auf Umsatz trimmt sondern endlich auch auf Gewinn.