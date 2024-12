Hier kommen die Mäuse: Disney mit krasser Dividendenerhöhung!

Tipp aus der Redaktion: Der Wahlsieg von Donald Trump hat die Weichen für eine Jahresendrallye gestellt. Wer jetzt auf die richtigen Werte setzt, kann in den kommenden drei Monaten so richtig abräumen. Welche fünf besonders aussichtsreich sind, erfahren Sie in unserem kostenlosen Spezialreport!

Disney erhöht Dividende um satte 33 Prozent

Nach einer längeren Unterbrechung wurde erstmals Ende letzten Jahres wieder eine Dividende in Höhe von 0,30 US-Dollar ausgezahlt. Diese wurde schließlich auf 0,45 US-Dollar angehoben und zuletzt im August ausgeschüttet. In der Nacht zum Donnerstag hat der Konzern eine weitere Erhöhung bekanntgegeben – und zwar um satte 33 Prozent.

An der halbjährlichen Zahlweise, die bereits zwischen 2015 und 2019 die Regel war, hält Disney fest. Anstatt wie zuletzt insgesamt 0,75 US-Dollar sollen Anleger nun jedoch zweimal 0,50 US-Dollar pro Anteilsschein erhalten, wodurch die Ausschüttung auf 1,00 US-Dollar steigt.

Auszahlung erhalten? Diese Termine sind jetzt wichtig!

Das entspricht auf Basis des Schlusskurses vom Mittwoch einer Dividendenrendite in Höhe von 0,85 Prozent. Vor ihrer zwischenzeitlichen Einstellung hatte die Ausschüttung bei 1,76 US-Dollar je Aktie gelegen. Erstmals ausgezahlt werden soll die auf 0,50 US-Dollar angehobene Halbjahresdividende zum 16. Januar, wobei das Ex-Datum mit dem 16. Dezember noch in diesem Jahr ist.

Wer sich also für die Ausschüttung qualifizieren möchte, muss die Aktie bis spätestens zum 16. Dezember in sein Depot aufgenommen haben. Die zweite Halbjahresdividende soll dann in gleicher Höhe am 23. Juli ausgezahlt werden, wobei das Ex-Datum für diese Ausschüttung der 24. Juni ist.

Aktie in diesem Jahr gefragt, überzeugt mit fairer Bewertung

Dank einer steilen Aufholjagd in den vergangenen Wochen blickt die Aktie nach einem wechselhaft verlaufenen Börsenjahr inzwischen auf eine zufriedenstellende Bilanz zurück. Gegenüber dem Jahreswechsel haben sich die Anteile um knapp 30 Prozent verteuert und liegen damit sogar vor dem US-Gesamtmarktindex S&P 500, der im selben Zeitraum 27,5 Prozent an Wert gewonnen hat.

Aus technischer Perspektive ist aktuell etwas Zurückhaltung angebracht, sowohl auf Tages- als auch auf Wochenkursbasis ist die Aktie mit RSI-Werten über 70 leicht überkauft. Insgesamt hat sich das lange angeschlagene Chartbild jedoch nachhaltig wieder aufgehellt, sodass Korrekturen Einstiegsgelegenheiten bedeuten könnten – auch weil die Bewertung mit einem für das laufende Geschäftsjahr geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 21,6 moderat ist.

Fazit: Klares Bekenntnis zur Dividende, bei Gelegenheit zuschlagen!

Die wachsende Großzügigkeit gegenüber seinen Anlegern kann sich das Unternehmen (wieder) leisten, denn das in den vergangenen Jahren lahmende Kino-Geschäft hat in diesem Jahr an Fahrt aufgenommen. Mit einem weltweiten Einspielergebnis von knapp 1,7 Milliarden US-Dollar ist Alles steht Kopf 2 der in diesem Jahr finanziell erfolgreichste Film. Rekordverdächtig gestartet ist am Thanksgiving-Wochenende auch Moana 2 mit bereits 423 Millionen US-Dollar.

Der neue alte CEO Bob Iger hat sein Bekenntnis zur Dividende des Unternehmens außerdem mehrfacht bekräftigt. Value-orientierte Anleger, die ein hohes Dividendenwachstum zu schätzen wissen, sollten die Aktie von Disney daher jetzt auf ihre Watchliste aufnehmen – und spätestens in der nächsten Korrektur zugreifen!

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion