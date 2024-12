Scope Technologies Corp. gibt Änderungen im Board of Directors bekannt

Vancouver, B.C., 4. Dezember 2024 / IRW-Press / Scope Technologies Corp. (CSE: SCPE) (OTCQB: SCPCF) (FWB: VN8) („Scope Technologies“ oder das „Unternehmen“) freut sich, Änderungen in seinem Board of Directors bekannt zu geben, die das Führungsteam bei seiner Aufgabe, das Wachstum und die strategischen Initiativen des Unternehmens zu unterstützen, weiter stärken sollen.

Ernennung neuer Mitglieder in das Board:

Scope Technologies gibt mit Stolz die Aufnahme von Shoukri Kattan in sein Board of Directors mit sofortiger Wirkung bekannt. Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Arbeit mit Startups und Unternehmen in den Bereichen KI, Medizintechnik und digitale Gesundheit bringt Herr Kattan eine Fülle von Wissen über innovative Technologien und Marktstrategien in das Unternehmen ein.

Shoukri Kattan ist Gründer und CEO von BitLab, einem in Toronto ansässigen Technologie-Innovationslabor, das sich auf KI-gesteuerte Gesundheitslösungen spezialisiert hat. Unter seiner Leitung hat BitLab mehr als 30 richtungsweise Produkte auf den Markt gebracht, neu gegründete Unternehmen bei der Beschaffung von Mittel in Höhe von über 25 Millionen $ unterstützt und eine Kundenzufriedenheit von 100 % erzielt. Davor war Herr Kattan als Director of Engineering bei der Firma Ericsson tätig, wo er ein Team von über 100 Ingenieuren leitete, das Softwarelösungen für Großkunden wie Apple, AT&T und TELUS entwickelte. Als erfolgreicher Unternehmer hat Herr Kattan zwei bedeutende „Exits“ erzielt und damit seine Kompetenzen beim Aufbau und der Skalierung von Technologiefirmen unter Beweis gestellt.

Abgänge:

Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass James Liang aus dem Board ausscheiden wird. Scope bedankt sich bei Herrn Liang für seine wertvollen Beiträge und sein Engagement während seiner Amtszeit. In seiner Führungsrolle hat er die strategische Ausrichtung des Unternehmens entscheidend mitgeprägt.

Stellungnahme der Unternehmensführung:

James Young, CEO von Scope Technologies, erklärt:

„Wir freuen uns sehr, Shoukri Kattan in unserem Board of Directors begrüßen zu dürfen. Seine umfassende Erfahrung im Technologiesektor und seine nachweisliche Erfolgsbilanz als Innovationstreiber passen perfekt zum Leitprinzip von Scope, im Bereich der Quantensicherheit und KI eine Führungsrolle einzunehmen. Gleichzeitig bedanken wir uns herzlich bei James Liang für seine unermüdliche Unterstützung und Führungskraft, die für den Erfolg von Scope ganz wesentlich waren.“