Safran sieht sich weiter auf Wachstumskurs - Aktienrückkäufe angekündigt

PARIS (dpa-AFX) - Der französische Triebwerksbauer Safran traut sich auch in den kommenden Jahren kräftiges Wachstum zu. 2025 soll der Umsatz um rund zehn Prozent zulegen, teilte der Zulieferer von Airbus und Boeing am Donnerstag bei einem Kapitalmarkttag mit. Das bereinigte operative Ergebnis soll im kommenden Jahr zwischen 4,7 und 4,8 Milliarden Euro liegen. 2028 peilt Safran sogar 6 bis 6,5 Milliarden Euro an. Der Umsatz dürfte mittelfristig pro Jahr im hohen einstelligen Prozentbereich steigen.

Die erst im Oktober angepasste Prognose fürs laufende Jahr bestätigte Safran. Beim Umsatz peilt der Triebwerksbauer weiterhin 27,1 Milliarden Euro an. Nach Erlösen von 23,2 Milliarden Euro im Vorjahr entspräche das einem Plus von fast 17 Prozent. Der bereinigte operative Gewinn soll auf 4,1 Milliarden Euro steigen nach knapp 3,2 Milliarden im Vorjahr. Zahlen zum Gesamtjahr will Safran am 14. Februar vorlegen./niw/nas/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 150 auf Tradegate (05. Dezember 2024, 09:04 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um +5,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,00 %. Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 120,49 Mrd.. Airbus zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7500 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 165,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Airbus Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 155,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 179,00EUR was eine Bandbreite von +1,21 %/+16,89 % bedeutet.