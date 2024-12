Powell sieht robuste US-Wirtschaft - gute Beziehung zur Trump-Regierung erwartet Der Vorsitzende der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, hat sich zurückhaltend mit Blick auf weitere Zinssenkungen in den USA gezeigt. "Wir können es uns leisten, etwas vorsichtiger zu sein", sagte Powell am Mittwochabend in einer Rede in New York. Er …