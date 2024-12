LAIQON: Assets dürften 2025 stark steigen

Nach Darstellung von SMC-Research hat der Partner von LAIQON, Union Investment, die Vermarktung des Produkts „WertAnlage“ gestartet. SMC-Analyst Holger Steffen sieht schon für das nächste Jahr großes Wachstumspotenzial für die Assets under Management, erwartet darauf aufbauend ein hohes Umsatz- und Gewinnwachstum und leitet daraus ein hohes Kurspotenzial ab.

Laut SMC-Research habe Union Investment die Vermarktung des Produkts „WertAnlage“ gestartet, das von LAIQON in enger Zusammenarbeit mit dem Partner entwickelt worden sei und von der KI-Lösung der Tochter LAIC gesteuert werde. Die Analysten sehen hier ein großes Potenzial, das schon im nächsten Jahr das AuM-Wachstum von LAIQON deutlich stimulieren dürfte. Obwohl das Geschäft mit aktiven Fonds in einem in einigen Sektoren schwierigen Marktumfeld zuletzt etwas unter ihren Erwartungen verlaufen sei, weshalb sie ihre Schätzungen hier moderat zurückgenommen haben, rechnen die Analysten für 2025 daher mit einer kräftigen Steigerung der Assets under Management auf 8,3 Mrd. Euro – gegenüber 6,8 Mrd. Euro, die sie für das Jahresende 2024 erwarten.