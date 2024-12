BERENBERG stuft Dermapharm auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Dermapharm mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Der Arzneimittelhersteller habe einen Überblick über die wichtigsten Triebfedern für das derzeit starke Wachstums gegeben, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar nach einem Treffen mit Finanzvorstand Christoph Dreibholz auf der Berenberg-Investorenkonferenz. Dermapharm plane aktuell zudem keine Zukäufe und fokussiere sich auf das organische Wachstum sowie den Schuldenabbau./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2024 / 10:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Dermapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,08 % und einem Kurs von 36,75EUR auf Tradegate (05. Dezember 2024, 09:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Gerhard Orgonas

Analysiertes Unternehmen: Dermapharm

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m