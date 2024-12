Börsenstart Europa - 05.12. - ATX stark +1,29 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.519,14 PKT und steigt um +0,29 %.

Top-Werte: SMA Solar Technology +5,71 %, CompuGroup Medical +3,88 %, ATOSS Software +2,27 %

Flop-Werte: Nagarro -2,16 %, SAP -0,50 %, Qiagen -0,35 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 4.947,72 PKT und gewinnt bisher +0,78 %.

Top-Werte: Stellantis +3,51 %, Banco Santander +3,07 %, BNP Paribas (A) +2,82 %

Flop-Werte: SAFRAN -5,14 %, SAP -0,50 %, BASF -0,34 %

Der ATX steht aktuell (09:59:40) bei 3.558,16 PKT und steigt um +1,29 %.

Top-Werte: voestalpine +2,29 %, BAWAG Group +1,94 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,58 %

Flop-Werte: Andritz -0,69 %, Immofinanz -0,66 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -0,49 %

Der SMI bewegt sich bei 11.810,90 PKT und steigt um +0,34 %.

Top-Werte: Novartis +1,05 %, Swiss Life Holding +0,85 %, Kuehne + Nagel International +0,55 %

Flop-Werte: Sika -1,65 %, Alcon -0,91 %, Geberit -0,78 %

Der CAC 40 steht aktuell (09:59:56) bei 7.346,26 PKT und steigt um +0,93 %.

Top-Werte: Societe Generale +3,73 %, Stellantis +3,51 %, Edenred Bearer and /or registered shares +3,31 %

Flop-Werte: SAFRAN -5,14 %, Pernod Ricard -0,28 %, LEGRAND -0,03 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.594,55 PKT und gewinnt bisher +0,34 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +2,07 %, Nordea Bank Abp +1,26 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) +1,10 %

Flop-Werte: ABB -0,20 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -0,02 %, Alfa Laval +0,05 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:40:52) bei 3.495,00 PKT und steigt um +0,32 %.

Top-Werte: Jumbo +1,23 %, ALPHA SERVICES AND HOLDINGS +1,06 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +0,78 %

Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,81 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -1,17 %, Terna Energy -1,10 %