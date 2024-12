Parkway Corporate mit Details zur Go-to-Market-Strategie für Abwassertechnologie

Viele börsennotierte Unternehmen absolvieren ihre Hauptversammlungen als lästige Pflicht. Bei dem jungen australischen Abwasserspezialisten Parkway Corporate (ASX: PWN; FRA: 4IP) hat die HV dagegen traditionell einen hohen Stellenwert. Auch in diesem Jahr konnten Investoren wichtige neue Details zur Kommerzialisierung der Parkway-Abwassertechnologie erfahren, die in dieser Form erstmals der Öffentlichkeit bekannt gegeben wurden.

Das operative Geschäft wächst unterdessen und sorgt mit einem gesunden organischen Wachstum für eine zunehmend solidere finanzielle Basis. Das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 zeigt eine stark positive Tendenz. Die Umsätze erreichen mit 4,04 Mio. AUD annähernd die Hälfte des Umsatzes des gesamten Geschäftsjahrs 2024. Im Folgenden greifen wir die aus unserer Sicht wichtigsten Charts der AGM-Präsentation heraus, um sie kurz zu kommentieren. Wir empfehlen an dieser Stelle dringend die gekürzte Videoaufzeichnung der Hauptversammlung mit der Präsentation von Managing Director Bahay Ozcakmak. Den Link zur PDF-Präsentation finden Sie hier: https://goldinvest.de/wp-content/uploads/2024/12/2024-11-27-AGM-Presentation.pdf (insbesondere Seiten 27 und 28).

Abbildung 1: Der Umsatz wächst. Die Tendenz geht in Richtung Profitabilität trotz weiterer Investitionen im Zusammenhang mit Parkways Technologie.



Abbildung 2: Aktuelle Beispiele von größeren Industrieprojekten demonstrieren die erheblich gewachsenen technischen Fähigkeiten von Parkway zur Abwicklung von Großprojekten. Die Projektpipeline ist gut gefüllt.



Abbildung 3: Das operative Geschäft (Parkway Process Solutions) bildet für Parkway die Startrampe für den Markteintritt von Parkway Process Technologies u.a. bei Abwasserlösungen für die Multi-Milliarden schwere CSG-Industrie in Queensland. Wie die Graphik andeutet erwartet das Parkway Management, dass sich der Umsatz der Gruppe bis zum Geschäftsjahr FY26 vervielfacht. Gleichzeitig soll bis dahin das margenstarke Technologiegeschäft mit wiederkehrenden Umsätzen einen zunehmenden Beitrag leisten.



Abbildung 4: Mit seinem Tochterunternehmen Queensland Brine Solutions (QBS) möchte Parkway die problematischen Abwässer der CSG-Industrie Schritt für Schritt in eine echte Kreislaufwirtschaft überführen. Das Stichwort für die dreistufige Lösung des Problems lautet Integrated Brine Management Solutions („IBMS“). Prinzipiell will Parkway das Problem in einen Upstream und in einen Downstream Bereich aufteilen: zur Vorkonzentration der Restsole ist zunächst ein erster zentraler Upstream-Hub (QBS-U1) geplant. Später soll eine Downstream-Verarbeitungsanlage (QBS-D) nahe der Küste folgen.

DA QBS Eigentümer der grundlegenden Prozesstechnologien ist, legt Parkway Wert darauf, dass QBS die Umsetzung der Integrated Brine Management Solutions („IBMS“) leitet, um eine erfolgreiche Projektabwicklung sicherzustellen. Auf jeder Stufe des IBMS wird mehr Kapital benötigt. Parkway ist überzeugt, dass es auf Projektebene bzw. auf Ebene der Tochtergesellschaft schrittweise Anteile an Dritte verkaufen kann, wenn wichtige Meilensteine vor der Entwicklung erreicht werden. Die einzelnen Phasen umfassen erstens die Vorbehandlungsanlagen an rund 10 Standorten mit Investitionskosten weniger als 10 Mio. $ pro Standort. QBS will diese Anlagen besitzen und selbst betreiben. Für die zentralen vorgelagerten Upstream-Hubs stehen 2 Standorte zur Diskussion mit Investitionskosten von jeweils weniger als 100 Mio. $ pro Hub. Für diese Anlagen ist QBS bereit, Minderheitsbeteiligungen zu veräußern. Für den zentralen nachgelagerten Downstream Hub hat Parkway soeben einen Standort nahe der Küste per Absichtserklärung gesichert. Bei dieser Anlage werden die Investitionskosten auf mehr als 200 Mio. $ geschätzt. Deshalb beabsichtigt Parkway an diesem Betrieb Mehrheitsbeteiligungen zu veräußern.

Die Abteilung für Spezialchemikalien von Worley, einem strategischen Partner von Parkway, ist eng in die Planung eingebunden. Parallel zu Gesprächen mit potenziellen Partnern und führenden globalen Erstausrüstern spricht Parkway bereits mit potenziellen Abnehmern von Chemikalien für das Projekt. MD Bahay Ozcakmak bestätigte, das Parkway mit einer Reihe von Parteien verhandelt, die an der Unterstützung bei der Entwicklung, Finanzierung und/oder dem Betrieb von Schlüsselelementen von IBMS interessiert sind, einschließlich potenziell strategischer Investitionen in QBS.

Wir empfehlen unseren Lesern nochmals dringend die gekürzte Videoaufzeichnung der Hauptversammlung mit der Präsentation von Managing Director Bahay Ozcakmak. Den Link zur Präsentation finden Sie hier: https://goldinvest.de/wp-content/uploads/2024/12/2024-11-27-AGM-Presen ... (insbesondere Seiten 27 und 28).

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Parkway Corporate halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher dürfte es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen Parkway Corporate und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist, da dieser Vertrag beinhaltet, dass Parkway Corporate die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Erstellung von Berichten zu Parkway Corporate entgeltlich entlohnt.