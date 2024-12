Werden Sie Partner der Honoris Finance GmbH und werden Sie für Ihre Expertise endlich fair entlohnt (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Krefeld (ots) - Provisionen sind längst zum Auslaufmodell geworden - in einigeneuropäischen Ländern wurden sie bereits verboten. Für Finanzberater ist es alsohöchste Zeit, sich umzuorientieren - viele wenden sich dabei an Andree Breuervon der Honoris Finance GmbH, der ihnen hilft, im Rahmen einer Partnerschaft zumerfolgreichen Finanzexperten auf Honorarbasis zu werden. Wie die Zusammenarbeitfunktioniert und welche Erfolge sie dabei erzielen können, verrät der Expertehier.Die Anforderungen und Erwartungen von Anlegern haben sich grundlegend gewandelt.Während früher viele blind auf Banken und Finanzberater vertrauten, legen sieheute zunehmend Wert auf unabhängige Beratung, die nicht vonProvisionsinteressen geleitet wird. Statt beliebiger Finanzprodukte wünschensich Anleger fundierte Strategien, um ihr Vermögen nachhaltig aufzubauen undverlässlich ihre Renditen zu steigern. Unabhängige Berater sind jedoch in derBranche rar. "Die Voraussetzungen, um sich als Finanzexperte auf Honorarbasis zuetablieren, waren nie besser als heute", erklärt Andree Breuer, CEO der HonorisFinance GmbH. "Es besteht eine wachsende Nachfrage nach objektiver Expertise,die frei von Provisionsinteressen ist. Gleichzeitig schaffen Kapitalmarkt undpolitische Rahmenbedingungen günstige Voraussetzungen - in vielen europäischenLändern wurde das Provisionsmodell bereits abgeschafft. Wer jetzt nicht handeltund sich entsprechend neu ausrichtet, läuft Gefahr, in der Finanzberatunglangfristig den Anschluss zu verlieren.""Mit unserer Weiterbildung gelingt der Einstieg in das neue Vergütungsmodellnicht nur mühelos, sondern ist von Beginn an äußerst lukrativ", betont derUnternehmer. Die Honoris Finance GmbH hat sich in den vergangenen 26 Jahren alsunabhängige und transparente Beratungskompetenz auf dem deutschen Finanz- undVorsorgemarkt etabliert. Dabei genießt das Unternehmen das Vertrauen seinerKunden und stellt ihnen bundesweit hochqualifizierte, kundenorientierte Beraterzur Seite. Dabei kooperiert das Unternehmen mit zahlreichenVersicherungsmaklern, die den Wechsel zum Honorarmodell anstreben. In derWeiterbildung vermitteln die Experten darüber hinaus nicht nur ihr umfassendesExpertenwissen aus jahrzehntelanger Erfahrung, sondern unterstützen auch gezieltdabei, durch nachhaltig zufriedene Kunden den Umsatz deutlich zu steigern.Warum sich die Honorarberatung als Partner bei der Honoris Finance GmbH lohntDie Partnerschaft mit der Honoris Finance GmbH bietet Versicherungsberatern