Autos für Deutsche immer weniger leistbar - Können Microcars zum Smartphone-Preis die Mobilitätslücke schließen?

Düsseldorf (ots) - Eine aktuelle Kearney-Studie behandelt den Stadtverkehr derZukunft und zeigt deutlich, wie nah innovative Zukunftsmodelle bereits sind.Für eine wachsende Zahl von Verbrauchern wird der Traum vom eigenen Autozunehmend unerreichbar. Die Kosten für ein neues Fahrzeug sind schnellergestiegen als die allgemeine Inflationsrate - angetrieben durch dieChip-Knappheit, Störungen in den Lieferketten und die immer teureren technischenAnforderungen. Trotz zeitweiser verfügbarer staatlicher Subventionen sindElektrofahrzeuge in der Anschaffung zumeist teurer als Verbrenner aus demgleichen Segment. "Die Preise für sogenannte Kleinst- und Kleinwagen, wie der VWup! oder Renault Twingo, sind seit 2020 stark gestiegen, teilweise um 30 Prozent- das gilt sowohl für E-Autos als auch für Verbrenner", sagt Vincent Rodewyk,Mobilitätsexperte und Principal bei der Unternehmensberatung Kearney. Vor allemfür Erstkäufer und preissensible Verbraucher werden diese Autos immerunattraktiver. Ein Segment, das sich laut dem Experten positiv entwickelt,stellen Microcars dar. Sie sind für niedrige Geschwindigkeiten und kurzeStrecken, insbesondere in der Innenstadt konzipiert und kosten im Monat geradeso viel wie der Handyvertrag. Für Verbraucher bieten sie in SachenErschwinglichkeit und Nachhaltigkeit enorme Vorteile. Während man sie indeutschen Städten noch selten sieht, sind die Microcars aus dem Stadtbild vonAmsterdam, Paris oder Rom bereits nicht mehr wegzudenken.Eingeschränkte Mobilität verstärkt gesellschaftliche UngleichheitIn Deutschland wird das Problem der erschwinglichen Kleinst- und Kleinwagen fürErstkäufer und Verbraucher mit niedrigem und mittlerem Einkommen zunehmend akut.Das liegt daran, dass die Inflation in diesem Segment besonders hoch ist.Außerdem wird das(Verbrenner-)Angebot hier zunehmend kleiner, da Hersteller auf wirtschaftlichattraktivere Fahrzeugsegmente umschwenken. In den letzten zehn Jahren hat essich fast halbiert, inklusive eingestellter Modelle wie dem Ford Ka und demCitroën C1. "Aber auch strengere Vorschriften zur Abgasbehandlung undCO2-Reduktion treiben die Preise für solche Autos unverhältnismäßig stark in dieHöhe", erklärt Rodewyk. "Vor fünf Jahren kosteten einfache Autos mitVerbrennungsmotor noch 10.000 bis 15.000 Euro, heute sind solche Optionen starkbegrenzt." Dies könne gesellschaftliche Ungleichheiten verschärfen, da außerhalbvon großen Städten die individuelle Mobilität eingeschränkt wird.Hersteller reagieren mit Microcars als extra-nachhaltige StadtlösungDer Markt für Microcars in Europa profitiert grundsätzlich durch die staatlicheFörderung emissionsarmer Mobilität. Dies hat in vielen Ländern der EU zu höheren