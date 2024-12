Gewerbeimmobilien in B-Lagen gewinnen an Attraktivität (FOTO)

Berlin (ots) - Anziehende Dynamik im Gewerbeimmobilienmarkt



Büros, Geschäfte & Gastroflächen in B-Lagen gewinnen an Attraktivität



Der Markt für Gewerbeimmobilien hat sich durch die Corona-Pandemie nachhaltig

verändert. Eine ImmoScout24-Analyse für Gewerbeimmobilien zeigt die Entwicklung

von Nachfrage, Angebot und Mieten der vergangenen 5 Jahre.



- Besonders in B-Lagen - mittlere Großstädte - gibt es positive Signale für fast

alle Arten von Gewerbeimmobilien mit Mietpreissteigerungen von mehr als 25

Prozent bei Gastronomie- und Hotelflächen.

- Boom-Markt Logistikimmobilien: In C-Lagen nimmt die Nachfrage trotz stark

wachsendem Angebot um über 40 Prozent zu.

- Der Markt für Büroflächen bleibt schwierig, verzeichnet aber im ländlichen

Raum und im Speckgürtel Anstieg der Nachfrage (+24 Prozent) und der

Angebotsmieten (+13,9 Prozent).





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Scout24 Aktie Beiträge: 176 Beiträge:

Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Lockdowns haben zugesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderung geführt, die auchAuswirkungen auf den Markt für Gewerbeimmobilien hatten. Dieser entwickelt sichje nach Lage und Branche höchst unterschiedlich, wie eine ImmoScout24-Analysefür den Zeitraum Q1 2020 bis Q3 2024 deutlich macht."Vor knapp fünf Jahren stellte die Corona-Pandemie das Leben auf den Kopf: Bürosblieben leer, Restaurants und Geschäfte waren an strikte Vorgaben gebunden undder Onlinehandel befeuerte die Nachfrage nach Logistikimmobilien", sagtImmoScout24 Geschäftsführerin Dr. Gesa Crockford. "Das ist nun Vergangenheit.Denn im Vergleich zum erstenQuartal 2020 steigt nicht nur die Nachfrage nachLogistikimmobilien weiter, sondern auch die nach Einzelhandelsflächen schnellerals das Angebot - und zwar über alle Regionalklassen. Gastronomie- undHotelflächen ziehen besonders in B-Lagen wieder Interesse auf sich und zeigeneine entsprechende Preisdynamik."Stabiles Angebot-Nachfrage-Verhältnis bei EinzelhandelsflächenEinzelhandelsimmobilien weisen über alle Regionen hinweg eine stärkere Nachfrageauf als noch in der vorpandemischen Zeit. In A-Lagen ist die Nachfrage zwischenQ1 2020 und Q3 2024 um 13 Prozent gestiegen. In B-Lagen ist die Nachfrage um +22Prozent, in C-Lagen sogar um +43 Prozent und in D-Lagen um +38 Prozentgestiegen. Aufgrund der hohen Nachfrage ist das Angebot geschrumpft: in B-Lagenum -15 Prozent und in C-Lagen um -24 Prozent. In D- und E-Lagen ist das Angebotjeweils um -18 Prozent gesunken. Nur die Metropolen (A-Lagen) bieten ein leichtvergrößertes Angebot an Geschäftsflächen als noch Anfang 2020 (+2 Prozent). Amstärksten gestiegen sind seitdem die Mieten für Einzelhandelsobjekte in E-Lagen