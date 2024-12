Bitcoin überwindet die Marke von 100.000 Dollar nach Kommentaren von Fed-Chef Powell und der Nominierung des Krypto-freundlichen Paul Atkins zum Chef der US-Börsenaufsicht SEC. Jerome Powell hatte gestern Bitcoin als "digitales Gold" bezeichnet - und nährt damit Spekulationen, dass auch die Fed eines Tages dieses digitale Gold als Reserve kaufen könnte. In Deutschland ein Skandal: Habeck hat Gutachten über die Abschaltung der Atomkraft mit politischen Wünschen massiv beeinflußt - und damit aus ideologischen Gründen in einer Energiekrise eine wichtige Energiequelle abschalten lassen (dagegen ist das FDP-Thema D-Day ein laues Lüftchen - wird aber in den Mainstream-Medien wohl dennoch nicht vorkommen). Und der Mord am Chef des größten Versicherungskonzerns dert USA (United Health) nimmt eine Wendung: der ermordete CEO scheint nicht ganz "koscher" gewesen zu sein..

Hinweise aus Video:

1. Frankreich-Regierung gestürzt – Krise verschärft sich

2. Bitcoin überspringt 100.000 Dollar – Jubel dank Trump-Personalie

Das Video "Kauft die Fed bald Bitcoin? Und Habeck mit Atomkraft-Skandal!" sehen Sie hier..