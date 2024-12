Zweistelliges Plus im November: Birkenstock marschiert Richtung Allzeithoch

Nach Höchstständen von bis zu 60 US-Dollar enttäuschte das Unternehmen zuletzt mit seinen Quartalszahlen. Vor allem das schwächere Wachstum im Bereich "Direct-to-Consumer" (DTC) im Vergleich zu Wholesale schürte Zweifel an der Wachstumsstory der Traditionsmarke. Doch der HSBC-Analyst Erwan Rambourg widerspricht und stuft die Aktie von Halten auf Kaufen hoch. Sein Kursziel steigt auf von 58 auf 60 US-Dollar, was ein Potenzial von rund 17 Prozent signalisiert.

Obwohl Birkenstock rund die Hälfte seines Umsatzes in den USA generiert, sieht Rambourg noch erhebliches Wachstumspotenzial. Besonders Asien rückt in den Fokus: Nach Investitionen in neue Produktionsanlagen könnte die Region zum Wachstumstreiber werden. Derzeit trägt Asien nur einen niedrigen zweistelligen Prozentsatz zum Umsatz bei. Doch Rambourg erwartet eine starke Entwicklung, die auch die Margen langfristig verbessern könnte, sobald Skaleneffekte greifen.

Kurzfristig könnten DTC-Umsätze weiter hinter Wholesale zurückbleiben, da der Online-Anteil von DTC bei etwa 85 Prozent liegt. Langfristig sieht Rambourg jedoch eine beschleunigte Entwicklung des DTC-Geschäfts, vor allem ab dem Fiskaljahr 2025.

Ein zentraler Aspekt der Wachstumsstrategie ist die Diversifikation der Produktpalette. Während Birkenstock traditionell für Sandalen bekannt ist, gewinnen geschlossene Schuhe zunehmend an Bedeutung. Diese machten in den ersten neun Monaten des Fiskaljahres 2024 bereits über 30 % des Umsatzes aus – ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu 11 Prozent vor fünf Jahren. Dies hilft, die Saisonalität des Geschäfts zu verringern und den durchschnittlichen Verkaufspreis zu steigern.

Mit einem geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 28,2 für 2025 ist die Aktie nicht billig. Auch die geringe Liquidität durch einen Free Float von nur 19 Prozent könnte Investoren abschrecken. Doch Rambourg sieht die jüngsten Zweifel an der Wachstumsstory als überzogen an. Seine angehobenen langfristigen Schätzungen rechtfertigen das neue Kursziel von 60 US-Dollar.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

