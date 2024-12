Verve Group SE (von GBC AG): Kaufen

Weil als Vergleichszahl das EPS aus dem Vorjahr herangezogen wird (0,25€ je Aktie) und das wie ein starker Gewinneinbruch aussieht. Wird nicht analysiert, wird nicht hinterfragt - und dann fällt eben der Kurs und weil der Kurs fällt verkaufen noch mehr Leute, weil sie denken, die anderen wüssten etwas Schlimmes. Aber keiner weiß was, denn keiner hat sich die Zahlen und Infos hinter den Zahlen angesehen. Egal, in ein paar Tagen ist das vergessen und der Kurs steigt wieder. Und in ein, zwei Jahren ist er zweistellig. Dann wissen die meisten auch nicht warum, aber sie fühlen sich besser als bei fallenden Kursen.Das einzige, das man zu Verve wissen muss ist dies: einer der weltbesten Investoren,(von Oaktree), hat sich vor ein paar Jahren eingekauft und kürzlich bei der Kapitalerhöhung seinen Bestand auf 17,7 % erhöht. Über Howard Marks sagt Warren Buffett, Marks Memos wären immer das erste, was er liest, wenn ein neues herauskommt.Und Marks investiert vor allem in unterbewertete, hässliche, unverstandene Assets, wenn niemand andere sie haben will. Wenn er bei Verve irgendwann mal aussteigt, dann ist der Drops gelutscht. Vorher kann man hier noch reichlich genießen. Nicht an jedem einzelnen Tag, aber auf mittlere und lange Sicht sicher