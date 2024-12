Knaus Tabbert bestellt neuen Finanzchef

Markus1973HH schrieb 02.12.24, 18:11

Du bist leider vollkommen lernresistent und behauptet ständig den gleichen Schwachsinn!

So hattest du fälschlich schon mehrfach behauptet, dass Trade Republic die Limitorder ihrer Kunden verkaufen würde, was komplett gelogen ist.

Trotz meiner Richtigstellung hast du es aber weiterhin behauptet!

Robinhood macht so etwas, ist aber nicht in Deutschland tätig, TR, der größte Neobroker Europas, macht das nicht und hat es auch immer wieder kategorisch ausgeschlossen.

Wäre das eine Falschaussage, würde längst die BaFin ermitteln.

Also höre endlich auf mit deinen lächerlichen, komplett falschen und von dir ausgedachten Verschwörungstheorien!

Vielleicht macht das dein Broker so, dann unterstelle das aber nicht anderen Firmen, die es nicht tun.