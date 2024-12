Wasserversorger einigt sich auf Vertragsangebot für Tesla

GRÜNHEIDE (dpa-AFX) - Nach langem Streit hat sich der regionale Wasserversorger auf einen neuen Wasservertrag für den E-Autobauer Tesla in Grünheide bei Berlin geeinigt. Das Vertragsangebot für Tesla sei am Mittwochabend mehrheitlich beschlossen worden, sagte der Vorsitzende der Verbandsversammlung und Bürgermeister der Gemeinde Fredersdorf-Vogelsdorf, Thomas Krieger (CDU). Tesla muss aber noch zustimmen.

Der Elektroautobauer Tesla hat in Grünheide den Wasserverbrauch gesenkt. Dadurch ändert sich die Abwasserqualität. Knackpunkte sind höhere Grenzwerte bei der Belastung von Schmutzwasser aus dem Werk. Das einzige europäische Tesla-Werk von Elon Musk stellt in Grünheide seit März 2022 E-Autos her.