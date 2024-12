Sparsam beim Festessen, aber spendabel bei den Geschenken / Verbrauchertrends zum Weihnachtsfest

München (ots) -



- Ein Drittel der Befragten kann sich vorstellen, gebrauchte Smartphones,

Spielekonsolen und andere Elektronik zu verschenken.

- Wein und Whiskey sind Dauerbrenner unter den Präsenten, doch vor allem die

Jüngeren setzen auch auf alkoholfreie Alternativen.

- An Weihnachten geht fast die Hälfte der Deutschen in den Discounter.



Die Menschen in Deutschland wollen vieles sein: nachhaltig, gesundheitsbewusst

und zum Weihnachtsfest besonders großzügig. Trotz angespannter Wirtschaftslage

und knapper Budgets planen 32 Prozent der Deutschen, sogar mehr Geld für

kostspielige elektronische Geschenke auszugeben als im Vorjahr. Dieser Trend

zeigt sich vor allem in den jüngeren Altersgruppen. Unter den 18- bis

24-Jährigen will die Hälfte (52%) mehr ausgeben, wohingegen am anderen Ende der

Altersskala Sparen bei dieser Geschenke-Kategorie angesagt ist, wie eine

aktuelle Befragung von Deloitte zeigt.









Umwelt- und ressourcenschonendes Kaufen gewinnt an Bedeutung. Gebrauchte

Hardware stellt für den Eigengebrauch bereits für sechs von zehn Befragten eine

gute Alternative dar. 34 Prozent können sich wiederum vorstellen, Elektronik aus

zweiter Hand zu verschenken. "Nachteile wie Gebrauchsspuren oder abgelaufene

Garantien nehmen viele offenbar gerne in Kauf, um günstiger und nachhaltiger zu

kaufen und zu schenken", so Dr. Andreas Gentner, Partner und Leiter des

Branchensektors Technology, Media & Telecommunications bei Deloitte. "Das wird

aller Voraussicht nach auch so bleiben: Die Nachfrage nach guten und

verlässlichen Gebrauchtgeräten wird auch über die Feiertage hinaus anhalten."

Insgesamt wollen 20 Prozent der Befragten ihren Lieben Unterhaltungselektronik

schenken. Damit sind Kopfhörer, Smartphones und -watches sowie Spielkonsolen

zwar weniger beliebte Geschenke als Gutscheine, Kleidung oder Spielzeug - sie

sind jedoch meist besonders hochpreisig.



Edle Tropfen - mit und ohne Alkohol



Großzügig sind die Verbraucherinnen und Verbraucher auch bei anderen Klassikern:

Rund ein Fünftel plant, zu Weihnachten Getränke zu verschenken. In der

Altersgruppe zwischen 25 und 44 Jahren ist es sogar ein Viertel. Ganz oben auf

dem Geschenkezettel steht Höherprozentiges. Besonders beliebt sind Wein und

Whiskey, die etwa 10 Prozent der Bevölkerung verschenken, gefolgt von Champagner

und Likören. Hochwertig soll es zum besonderen Anlass sein. 126 Euro planen

diejenigen, die Getränke verschenken wollen, zum Weihnachtsfest 2024 dafür

durchschnittlich auszugeben. Das ist beachtlich, wenn man bedenkt, dass Getränke Seite 2 ► Seite 1 von 3



Jeder Fünfte legt Unterhaltungselektronik unter den WeihnachtsbaumUmwelt- und ressourcenschonendes Kaufen gewinnt an Bedeutung. GebrauchteHardware stellt für den Eigengebrauch bereits für sechs von zehn Befragten einegute Alternative dar. 34 Prozent können sich wiederum vorstellen, Elektronik auszweiter Hand zu verschenken. "Nachteile wie Gebrauchsspuren oder abgelaufeneGarantien nehmen viele offenbar gerne in Kauf, um günstiger und nachhaltiger zukaufen und zu schenken", so Dr. Andreas Gentner, Partner und Leiter desBranchensektors Technology, Media & Telecommunications bei Deloitte. "Das wirdaller Voraussicht nach auch so bleiben: Die Nachfrage nach guten undverlässlichen Gebrauchtgeräten wird auch über die Feiertage hinaus anhalten."Insgesamt wollen 20 Prozent der Befragten ihren Lieben Unterhaltungselektronikschenken. Damit sind Kopfhörer, Smartphones und -watches sowie Spielkonsolenzwar weniger beliebte Geschenke als Gutscheine, Kleidung oder Spielzeug - siesind jedoch meist besonders hochpreisig.Edle Tropfen - mit und ohne AlkoholGroßzügig sind die Verbraucherinnen und Verbraucher auch bei anderen Klassikern:Rund ein Fünftel plant, zu Weihnachten Getränke zu verschenken. In derAltersgruppe zwischen 25 und 44 Jahren ist es sogar ein Viertel. Ganz oben aufdem Geschenkezettel steht Höherprozentiges. Besonders beliebt sind Wein undWhiskey, die etwa 10 Prozent der Bevölkerung verschenken, gefolgt von Champagnerund Likören. Hochwertig soll es zum besonderen Anlass sein. 126 Euro planendiejenigen, die Getränke verschenken wollen, zum Weihnachtsfest 2024 dafürdurchschnittlich auszugeben. Das ist beachtlich, wenn man bedenkt, dass Getränke