Professionellere Bauabläufe durch Klarheit über Rechte und Pflichten aller Projektbeteiligten - die VOB gibt es vor (FOTO)

Wittlich (ots) - In Zeiten von Materialmangel, Preissteigerungen und weltweiten

Konflikten ist vieles unsicher: "Was bringt die nächste Woche und wie lange geht

es so weiter? Wie kann ich meine Projekte ordentlich und vor allem

wirtschaftlich abwickeln?" Diese Fragen beschäftigen viele Menschen im

VOB-Projektgeschäft, vor allem in gestörten öffentlichen Bauprojekten.

Sicherheit in den Projekten fehlt, aber nicht alleine durch das Umfeld. Es gibt

viele weitere Gründe, warum die gesicherte Abwicklung eines Bauprojekts oft

nicht gewährleistet ist. Das Problem ist komplex, obwohl es nichts mit fehlender

Kompetenz zu tun hat, wie Continu-ING für sich und die Branche

herauskristallisiert hat. Es ist wie immer die Kommunikation und Klarheit, an

der es scheitert, durch die aber auch alles gewonnen werden kann. Kniffe dazu

lernt man von Continu-ING - eine Art Knigge für die deutsche Baubranche.



Aufgeschlossene Bauherren, kreative Architekten, kompetente Planer, fähige

Handwerker - was soll da denn schiefgehen?







dank vieler Großprojekte. Bei ihnen arbeiten besonders viele Parteien mit

unterschiedlichen Interessenlagen zusammen: Auftraggeber, bei öffentlichen

Vorhaben der Staat oder Gemeinden, die als Geldgeber besonders die

Wirtschaftlichkeit im Auge behalten. Architekten, deren Ehrgeiz im gelungenen

Entwurf liegt. Planungsbüros oder Fachplaner, die für alle gebäudetechnischen

Aspekte in der Planung verantwortlich sind. Und natürlich die große Gruppe der

Handwerksunternehmen, die sich nach Ausschreibung durch die Fachplaner auf die

Ausführung bewerben und die Planung in die Realität umsetzen.



So weit die Theorie. In der kunterbunten Praxis sieht es oft ganz anders aus,

wie eindrucksvoll verschleppte und in den Kosten explodierte Vorhaben wie

Stuttgart 21, der Berliner Hauptstadtflughafen oder in Hamburg die

Elbphilharmonie beweisen. Schuld daran ist weniger die fachliche Kompetenz der

Beteiligten, die oft sehr gut ist, sondern der Reibungsverlust innerhalb der

Kommunikation und die fehlende Klarheit.



Professionell ist keine Phrase - professionell ist ein Level, das man für sich

erarbeiten muss



Vom Auftraggeber bis zum Handwerker mag auf dem Papier, oder besser in der VOB,

klar geregelt sein, welcher Projektbeteiligte welche Leistungen zu welcher Zeit

erbringen muss. In der Realität schieben sich Bauherr und Architekt laufend neue

Ideen hin und her, Fachplaner müssen kurzfristig wieder umdenken, die Hälfte an

Informationen fehlt, Konzepte werden nicht detailliert genug ausformuliert, Seite 2 ► Seite 1 von 3



