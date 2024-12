HCP und ENVIRIA starten Partnerschaft für nachhaltige Energie in der Logistikbranche

Frankfurt (ots) - hcp, ein führender Immobilienentwickler im Bereich Logistik,

und das Solar-Startup ENVIRIA bündeln ihre Kräfte in einer Partnerschaft.

Gemeinsam wollen die Unternehmen zahlreichen Logistikimmobilien den Zugang zu

Solarstrom ermöglichen und somit die Energiewende in der Branche vorantreiben.

Fortan stattet ENVIRIA die Projekte von hcp exklusiv mit Photovoltaik-Anlagen

aus, wodurch der Immobilienentwickler seinen Kunden noch nachhaltigere Lösungen

zu besseren Konditionen anbieten kann. Die Partner starten mit zwei

Aufdachanlagen in Sittensen und Wittenburg mit einer Fläche von jeweils rund

25.000 Quadratmetern, die mit einer Leistung von 5.000 Kilowatt Peak (kWp)

jährlich 4,4 Millionen Kilowattstunden (kWh) sauberen Strom produzieren werden.

Während die Anlage in Sittensen bereits im Oktober ans Netz ging, ist der

Netzanschluss in Wittenburg für Anfang 2025 geplant.



"Leider haben viele Logistikimmobilien noch immer keinen Zugang zu sauberem

Solarstrom. Das wollen wir mit der Partnerschaft ändern. Zusammen mit hcp haben

wir Lösungen entwickelt, die die spezifischen Herausforderungen der Branche

adressieren. Damit wird der Umstieg auf erneuerbare Energien einfacher und wir

können einen Beitrag zu einer erfolgreichen Energiewende leisten", erläutert

Melchior Schulze Brock, Geschäftsführer von ENVIRIA. Christian Heimbach,

Geschäftsführer der hcp group, fügt hinzu: "Unsere Kompetenzen ergänzen sich

ideal. ENVIRIA ist Deutschlands führendes Solarunternehmen für Gewerbe und

Industrie. Wir haben viele Jahre Erfahrung in der Entwicklung von

Logistikimmobilien und kennen deshalb die Hürden beim Umstieg auf erneuerbare

Energien genau. Gemeinsam setzen wir neue Maßstäbe für Nachhaltigkeit in unseren

Logistikzentren."







und die Energiekosten für die Mietenden zu senken. Allein durch die Anlagen in

Wittenburg und Sittensen können jedes Jahr über 2000 Tonnen CO2 gespart werden.

Durch die Stromproduktion vor Ort werden die Logistikzentren unabhängiger vom

Energiemarkt und kommen gleichzeitig der Erfüllung ihrer Nachhaltigkeitsziele

ein gutes Stück näher. Das soll aber nur der Anfang sein. Ein weiteres Projekt

südlich von Berlin mit 6.700 Kilowatt Peak (kWp) und 3.000 Tonnen CO2-Einsparung

befindet sich bereits in der Planungsphase. Zahlreiche weitere Projekte werden

in Kürze folgen.



Über ENVIRIA



ENVIRIA ermöglicht Unternehmen einen radikal einfachen Umstieg auf Solarstrom.

Das Startup übernimmt sowohl die Finanzierung, Planung, Installation und den

Betrieb von Solaranlagen als auch die Integration von Ladestationen und

Energiespeichern. Unternehmen können die Anlagen kaufen oder mieten. Außerdem

mietet ENVIRIA Dächer, betreibt darauf Solaranlagen und verkauft grünen Strom.

Rund 200 Mitarbeitende haben seit der Gründung im Jahr 2017 bereits mehr als 500

gewerbliche Projekte umgesetzt.



Über hcp



hcp entwickelt seit 2021 nachhaltige Gewerbeparks, Industrie- und

Logistikimmobilien und steht für den Einsatz nachhaltiger Materialien und

Technologien und eine verantwortungsbewusste Bauweise. Unsere

Tochtergesellschaft hcp solar entwickelt innovative, umweltfreundliche

Energiekonzepte, um autonome und ressourcenschonende Gewerbeimmobilien zu

schaffen. Gemeinsam und in Kooperation mit führenden Experten der

Immobilienbranche setzt hcp auf Lösungen, die ökologisch, ökonomisch und sozial

zukunftsfähig sind. hcp investiert und baut mit seinen Partnern Gewerbestandorte

für heute und für die kommenden Generationen. hcp baut Zukunft.



Pressekontakt:



ENVIRIA

Alexandra Siokou

Phone: 0174 243 85 95

E-Mail: mailto:alexandra.siokou@enviria.energy



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172721/5923866

OTS: ENVIRIA Energy Holding GmbH





