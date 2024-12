Vytal Global expandiert in den US-Markt mit der Gründung von Vytal US Inc. (FOTO)

Köln (ots) -



VYTAL Global, die in Deutschland ansässige digitale Plattform fürMehrwegverpackungen, freut sich, die Gründung ihrer US-amerikanischenTochtergesellschaft VYTAL US Inc. bekannt zu geben. Diese strategische Expansionstellt einen bedeutenden Schritt in Vytals Mission dar, dieglobaleTechnologieplattform für Mehrwegverpackungen in allen Bereichen der Gastronomieaufzubauen - von Großveranstaltungen, Sport- und Unterhaltungsstätten bis hin zuUniversitäten, Unternehmen und Schnellrestaurants.VYTAL US hat bestimmte Vermögenswerte von TURN, einem US-amerikanischen Anbietervon Mehrweglösungen, übernommen und wird die Dienstleistungen für ausgewählteehemalige Kunden von TURN übernehmen, hauptsächlich Betreiber von großenFestivals und Veranstaltungsorten. Zudem werden einige Mitglieder des TURN-Teamszu VYTAL US wechselnn. Diese Übernahme ermöglicht Vytal, die eigene Expertisemit den bewährten Strategien von TURN zur Aktivierung von Konsumierenden zuerweitern und gleichzeitig ihre fortschrittliche Tracking-Technologie undmarktführende operative Effizienz in den US-Markt einzubringen.Ein strategischer Meilenstein"Seit unserer Gründung ist es Vytals Ziel, das Einwegverpackungsmüllproblem aufglobaler Ebene zu lösen", sagt Dr. Tim Breker, Mitgründer und Geschäftsführervon VYTAL Global GmbH. "Europa, insbesondere Deutschland, ist Vorreiter imBereich Mehrweg und Kreislaufwirtschaft. Wir sind überzeugt, dass wir klareWettbewerbsvorteile haben, um die fortschrittlichsten Mehrweglösungen für Kundenüberall auf der Welt zu entwickeln. Durch unsere Expansion in die USA nutzen wirunsere hochentwickelte Technologieplattform sowie jahrelange Betriebserfahrung,um Mehrweglösungen mit hohem ökonomischen und ökologischen Mehrwert anzubieten.Während es in Europa vor allem um Effizienz und Bequemlichkeit geht, hat derMehrwegmarkt in den USA eine dritte treibende Kraft: die Kundenbindung. DasBeherrschen dieses Dreiklangs in einem der spannendsten Verbrauchermärkte derWelt wird Vytals führende Position in der globalen Mehrwegbewegung weiterfestigen."Mehrweg-Vorreiter mit globaler VisionNach einem Rekordjahr 2024 mit über 160 betreuten Veranstaltungen und mehr als