Dieser Apple- und Nvidia-Partner meldet eine langsamere KI-Nachfrage

Am Donnerstag meldete der taiwanesische Hardwarehersteller für November einen Umsatz von 672,59 Milliarden Taiwan-Dollar (20,7 Milliarden US-Dollar), was einem Anstieg von 3,5 Prozent entspricht, nachdem es für Oktober einen Anstieg von 8,6 Prozent gemeldet hatte.

Die Summe der Umsätze von Hon Hai im Oktober und November liegt hinter dem von Analysten prognostizierten Wachstum von 13 Prozent in diesem Quartal zurück, wie Berechnungen von Bloomberg zeigen.

Das lässt die Befürchtung aufkommen, dass die Nachfrage nach KI-Infrastruktur die schwachen iPhone-Verkäufe nicht ausgleichen kann. Foxconn ist auch ein wichtiger Partner für die Servermontage von Nvidia. Seit der Einführung von ChatGPT haben Hon Hai und andere KI-Hardware-Lieferanten von den massiven Ausgaben großer Technologieunternehmen wie Meta und Alphabet für Server und Rechenzentren profitiert.

Anleger beginnen sich jedoch zu fragen, ob die Ausgaben sich rentieren werden. In der jüngsten Gewinnnmeldung gaben Führungskräfte von Hon Hai an, dass sie davon ausgehen, dass die Umsätze in ihrem Cloud-Geschäft, einschließlich KI-Servern, im Jahr 2025 in etwa denen von Mobiltelefonen entsprechen werden. Apple macht traditionell über 50 Prozent des Gesamtumsatzes von Hon Hai aus.

"Für das vierte Quartal wird ein deutliches Wachstum sowohl auf Quartals- als auch auf Jahresbasis erwartet", teilte das Unternehmen in der Erklärung am Donnerstag mit, nannte jedoch keine weiteren Details.

Die Foxconn-Aktie hat seit Jahresbeginn um über 92 Prozent zulegen können. Laut MarketScreener bieten die Titel ein weiteres Aufwärtspotenzial von 26 Prozent.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion