Leck an der 'Druschba' in Polen - Öl für PCK läuft trotzdem Ein Strang der "Druschba"-Pipeline zur Großraffinerie PCK Schwedt hat in Polen einen kleinen Schaden, der die Ölzufuhr nach Deutschland aber offenbar nicht gefährdet. "Wir gehen davon aus, dass es keine Auswirkungen für die Rohöl-Lieferungen hat", …