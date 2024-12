Mehr als 15 Millionen Euro für ein Anwesen auf Sylt und ein Penthouse in Berlin

Nürnberg (ots) - Ein immowelt Ranking der 10 teuersten Häuser und der 10

hochpreisigsten Wohnungen in Deutschland zeigt:



- Teuerstes Haus auf Sylt: 15,5 Millionen Euro für ein Anwesen am Kampener Watt;

Spitzenpreise auch für Häuser in München (14,9 Millionen Euro) und List (14,5

Millionen Euro)

- Kostspieligste Wohnung: 15,8 Millionen Euro für ein Penthouse in Berlin Mitte;

5 der 10 teuersten Wohnungen in München



Die Preise von Luxusimmobilien in Deutschland haben in diesem Jahr erneut

schwindelerregende Höhen erreicht. Ob ein Anwesen auf Sylt für 15,5 Millionen

oder ein Penthouse in Berlin für 15,8 Millionen: Ein immowelt Ranking zeigt die

jeweils 10 teuersten Häuser und Wohnungen, die 2024 auf immowelt.de zum Kauf

angeboten wurden. Während die Rangliste der nobelsten Wohnungen von Penthäusern

in Berlin, Hamburg und München beherrscht wird, finden sich unter den teuersten

Häusern sowohl großstädtische Villen als auch Luxusdomizile abseits der

Metropolen.









Angeführt wird die Rangliste der hochpreisigsten Häuser von einem 15,5 Millionen

Euro teuren Anwesen

(https://www.immowelt.de/expose/403d2aa1-4762-409d-9723-6a7ca0b83d58) im

illustren Promi-Ort Kampen auf Sylt. Das reetgedeckte Haus mit direkter Lage am

Kampener Watt verfügt über 10 Zimmer und eine Wohnfläche von 400 Quadratmetern.

Für den achtstelligen Kaufpreis erhält man zudem ein 2.985 Quadratmeter großes

Grundstück.



Puren Luxus finden zahlungskräftige Käufer auch im benachbarten List: 14,5

Millionen Euro (Platz 3) kostet dort ein Anwesen mit privatem Strandzugang

(https://www.immowelt.de/expose/cdf45323-7805-4f4a-9fe4-38bd381cf057) , 10

Zimmern und einer Wohnfläche von 270 Quadratmetern. Das in klassischer

friesischer Architektur erbaute Haus steht auf einem Grundstück mit 3.150

Quadratmetern.



Fotos der beiden Häuser auf Sylt für die Presseberichterstattung stehen hier (ht

tps://content.cdn.immowelt.com/iw_group2/import/Redaktion/Pressemitteilungen/202

4/Bilder_Sylt_Kampen_Platz1.zip) (Copyright: VON POLL IMMOBILIEN Sylt ) und hier

(https://content.cdn.immowelt.com/iw_group2/import/Redaktion/Pressemitteilungen/

2024/Bilder_Sylt_List_Platz3.zip) (Copyright: Immofoto-Sylt ) zum Download

bereit.



Ebenfalls für 14,5 Millionen Euro wurde in diesem Jahr eine Villa am Starnberger

See angeboten. Die Immobilie mit 472 Quadratmeter Wohnfläche und 15 Zimmern

befindet sich in der Gemeinde Münsing, die durch ihre idyllische Lage am Ostufer

des Sees besticht.



Häuser zu achtstelligen Preisen konnten zahlungskräftige Käufer auch in München

erwerben. Eine Villa im Stadtteil Obermenzing

(https://www.immowelt.de/expose/0dadb659-9dd2-423d-9771-861dc0a0c1fd) belegt mit Seite 2 ► Seite 1 von 3



Sylt: 15,5 Millionen Euro für Haus in KampenAngeführt wird die Rangliste der hochpreisigsten Häuser von einem 15,5 MillionenEuro teuren Anwesen(https://www.immowelt.de/expose/403d2aa1-4762-409d-9723-6a7ca0b83d58) imillustren Promi-Ort Kampen auf Sylt. Das reetgedeckte Haus mit direkter Lage amKampener Watt verfügt über 10 Zimmer und eine Wohnfläche von 400 Quadratmetern.Für den achtstelligen Kaufpreis erhält man zudem ein 2.985 Quadratmeter großesGrundstück.Puren Luxus finden zahlungskräftige Käufer auch im benachbarten List: 14,5Millionen Euro (Platz 3) kostet dort ein Anwesen mit privatem Strandzugang(https://www.immowelt.de/expose/cdf45323-7805-4f4a-9fe4-38bd381cf057) , 10Zimmern und einer Wohnfläche von 270 Quadratmetern. Das in klassischerfriesischer Architektur erbaute Haus steht auf einem Grundstück mit 3.150Quadratmetern.Fotos der beiden Häuser auf Sylt für die Presseberichterstattung stehen hier (https://content.cdn.immowelt.com/iw_group2/import/Redaktion/Pressemitteilungen/2024/Bilder_Sylt_Kampen_Platz1.zip) (Copyright: VON POLL IMMOBILIEN Sylt ) und hier(https://content.cdn.immowelt.com/iw_group2/import/Redaktion/Pressemitteilungen/2024/Bilder_Sylt_List_Platz3.zip) (Copyright: Immofoto-Sylt ) zum Downloadbereit.Ebenfalls für 14,5 Millionen Euro wurde in diesem Jahr eine Villa am StarnbergerSee angeboten. Die Immobilie mit 472 Quadratmeter Wohnfläche und 15 Zimmernbefindet sich in der Gemeinde Münsing, die durch ihre idyllische Lage am Ostuferdes Sees besticht.Häuser zu achtstelligen Preisen konnten zahlungskräftige Käufer auch in Münchenerwerben. Eine Villa im Stadtteil Obermenzing(https://www.immowelt.de/expose/0dadb659-9dd2-423d-9771-861dc0a0c1fd) belegt mit