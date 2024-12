Medigene AG erweitert Patentportfolio durch Patenterteilung in China für den T-Zell-Rezeptor gegen MAGE-A4

Planegg/Martinsried, 5. Dezember 2024. Die Medigene AG (Medigene oder das "Unternehmen", FWB: MDG1, Prime Standard) ein immunonkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung von T-Zell-Rezeptor (TCR)-gesteuerten Immuntherapien für die Behandlung von Krebs spezialisiert, gab heute bekannt, dass das chinesische Patentamt ein Patent für ihren T-Zell-Rezeptor (TCR) erteilt hat, der auf MAGE-A4 gerichtet ist. MAGE-A4 ist ein bekanntes und validiertes Krebs-Testis-Antigen, das in verschiedenen Tumorarten exprimiert wird.

"Wir freuen uns über die Erteilung des Patents für unseren auf MAGE-A4 ausgerichteten TCR in China. Dieser TCR dient derzeit als Hauptbestandteil einer T-Zell-Rezeptor-modifizierten T-Zell-Therapie (TCR-T) in einer klinischen Studie im Großraum China für fortgeschrittene solide Tumore, die von Regenerons Kooperationspartner JW Therapeutics durchgeführt wird", sagte Selwyn Ho, CEO der Medigene AG. "Das Patent erweitert die Möglichkeiten, unsere 3S-TCRs mit optimaler Affinität (sensitiv, spezifisch und sicher) auf globaler Ebene einzusetzen. Diese TCRs können in verschiedenen TCR-gesteuerten Modalitäten eingesetzt werden, einschließlich gebrauchsfertiger (off-the-shelf) TCR-gesteuerter T-Zell-Engager, TCR-T-Therapien und TCR-Therapien mit natürlichen Killerzellen."

Medigene verstärkt und erweitert kontinuierlich sein Patentportfolio durch die Generierung neuartiger 3S TCRs, die Entwicklung neuer Technologien und die Ausweitung bestehender Patente auf zusätzliche Rechtsgebiete. Das Unternehmen hält derzeit weltweit mehr als 29 verschiedene Patentfamilien, die seine 3S-TCRs und exklusiven E2E-Plattform-Technologien schützen.

Über Medigene AG

Medigene AG (FWB: MDG1) ist ein immunonkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Entwicklung von T-Zell-Rezeptor (TCR)-gesteuerten Therapien zur effektiven Bekämpfung von Krebs spezialisiert hat. Seine End-to-End-Plattform generiert optimale 3S (sensitive, spezifische und sichere) T-Zell-Rezeptoren mit einzigartigen und unverwechselbaren Eigenschaften, die in verschiedenen therapeutischen Therapieformen wie TCR-gesteuerte T-Zell-Engager (TCR-TCE)-Therapien (MDG3010), TCR-Therapien mit natürlichen Killerzellen und T-Zell-Rezeptor-modifizierte T-Zell (TCR-T)-Therapien (MDG1015) eingesetzt werden können. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.medigene.de.

Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese spiegeln die Meinung von Medigene zum Datum dieser Mitteilung wider. Die von Medigene tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Medigene ist nicht verpflichtet, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren. Medigene ist eine Marke der Medigene AG. Diese Marke kann für ausgewählte Länder Eigentum oder lizenziert sein.

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf eine geschlechterspezifische Differenzierung verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für beide Geschlechter.

Medigene AG

Pamela Keck

Tel.: +49 89 2000 3333 01

E-Mail: investor@medigene.com

Falls Sie die Zusendung von Informationen über Medigene zukünftig nicht mehr wünschen, bitten wir um eine entsprechende Mitteilung per E-Mail (investor@medigene.com). investor@medigene.comWir werden Sie dann von unserer Verteilerliste streichen.

Aussender:

Medigene AG

Lochhamer Straße 11

82152 Planegg/Martinsried

Deutschland

Ansprechpartner: Medigene PR/IR

Tel.: +49 89 2000 3333 01

E-Mail: investor@medigene.com

Website: www.medigene.de

ISIN(s): DE000A40ESG2 (Aktie)

Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate

