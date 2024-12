Bitcoin erstmals sechsstellig

Der Deutsche Aktienindex gewinnt in nur fünf Handelstagen 1.000 Punkte und bewegt sich damit ganz klar in eine Übertreibungsphase hinein. Ein solche Phase kann sicherlich noch ein paar Tage anhalten, aber auch jederzeit und von jetzt auf gleich von einer starken Korrektur abgelöst werden. Vor allem professionelle Investoren decken sich gerade mit Scheuklappen vor den lauernden Risiken weiter mit den Aktien ein, die im Jahresverlauf zu den Gewinnern gehörten. Braucht es also nur die ersten, die mit klarem Blick ihre fulminanten Gewinne einfahren, um so auch etwas Pulver für das kommende Jahr trocken halten zu können.