Analystenstudien und MDax-Aufnahme treiben Auto1-Rally voran

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kursrally von Auto1 im Nebenwerte-Index SDax ist am Donnerstag weitergelaufen. Auftrieb lieferten positive Analystenkommentare von JPMorgan und insbesondere von der britischen Bank Barclays. Zudem wird die Aktie der Online-Autohandelsplattform vor Weihnachten in den Index der mittelgroßen Börsenwerte, den MDax , aufsteigen, wie die Deutsche Börse am Mittwochabend bekannt gegeben hatte. Damit rücken die Papiere wieder stärker in den Fokus von Fondsgesellschaften.

Am späteren Vormittag sprangen die Anteilsscheine des Online-Gebrauchtwagenhändlers mit fast 10 Prozent auf 16,09 Euro auf den höchsten Stand seit Anfang Februar 2022. Seit Anfang/Mitte November, als die Rally nach vorgelegten Quartalszahlen und erneut angehobener Jahresgewinnprognose zunächst etwas zögerlich startete, hat Auto1 inzwischen etwas über 80 Prozent zugelegt. Im bisherigen Jahresverlauf summieren sich die Kursgewinne nun auf rund 150 Prozent. Damit hat Auto1 die Alzchem Group im SDax überholt und sich an die Spitze der Jahresgewinner im Index der 70 kleineren Werte unterhalb des MDax gesetzt.