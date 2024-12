Trump ist seit erster Amtszeit ruhiger geworden

NEW YORK (dpa-AFX) - Amazon-Gründer Jeff Bezos blickt optimistisch auf die zweite Amtszeit des designierten US-Präsidenten Donald Trump. "Ich bin sehr zuversichtlich", sagte der Multimilliardär der "New York Times" am Mittwoch (Ortszeit) in einem Interview bei einer Veranstaltung der Zeitung in New York. Trump sei mittlerweile "ruhiger als beim ersten Mal, selbstbewusster und ausgeglichener".

Bezos lobte Trumps Pläne zum Abbau von Bürokratie. "Wenn ich ihm dabei helfen kann, dann werde ich ihm helfen, denn wir haben in diesem Land zu viele Vorschriften". Bezos nahm auch Bezug auf die Rolle von Tech-Milliardär Elon Musk als Berater der künftigen US-Regierung: Er glaube nicht, dass Musk die Position zu seinem eigenen Vorteil nutzen oder damit gegen seine Konkurrenten vorgehen werde. Musk führt unter anderem die Raumfahrtfirma SpaceX. Bezos gehört die Weltraumfirma Blue Origin, die an Staatsaufträgen interessiert ist.