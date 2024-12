Puma zunehmend gefragt

Den letzten markanten Spitzenwert markierte Puma bei 115,40 Euro Mitte November 2021, von da an ging es mit dem Papier steil bergab, zunächst in den Bereich um 60,00 Euro, später auf 41,00 und schließlich bis Anfang August dieses Jahres auf 34,21 Euro. Erst an dieser Stelle fand der Wert genügend Halt aus den Vorgängertiefs vor, um eine Stabilisierung vollziehen zu können. Diese dauert allerdings noch an, weitere Mittelzuläufe würden aber den Bodenbildungsprozess wahrlich guttun und den erwarteten Trendwechsel entsprechend einleiten.

Der Bereich zwischen 39,00 und auf der Oberseite 48,00 Euro ist vorläufig als neutral zu bewerten, erst ein Sprung über die Novemberhochs dürfte Anreize für weitere Kapitalzuflüsse schaffen und in der Folge Kursgewinne an 53,20 und darüber den EMA 200 auf Wochenbasis bei 55,57 Euro ermöglichen. Ein mittelfristiger Trendwechsel wird aber erst über dem Niveau von rund 60,00 Euro in der Puma-Aktie erwartet. Sollte dagegen der Bereich um 39,00 Euro auf Wochenbasis bärisch gekreuzt werden, würden sich die Anzeichen auf einen neuerlichen Test der Jahrestiefs bei 34,21 Euro verdichten. Derzeit gibt es für ein derartiges Szenario keine Hinweise, zumal die aktuelle Wochenkerze sich in Gestalt eines bullischen Hammers präsentiert.

Puma SE (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Fazit: Sobald die Puma-Aktie über das Novemberhoch von 47,93 Euro ansteigt, werden Kursgewinne an 55,57 Euro auf Sicht der nächsten Wochen und Monate sehr wahrscheinlich, entsprechend könnte diese Entwicklung für den Aufbau von mittelfristigen Long-Positionen genutzt werden. Hierzu könnte beispielshalber das mit einem Hebel von 10,5 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN MJ4MR1 zum Einsatz kommen und würde am Ende eine Renditechance von 145 Prozent ermöglichen. Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 1,48 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig aber den Bereich von 45,00 Euro gemessen am Basiswert nicht überschreiten, im Schein würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs von 0,42 Euro ergeben.