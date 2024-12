HDAX-Tagesgewinner: Hier landen Leerverkäufer heute auf dem Grill!

In einem auch am Donnerstag freundlichen Gesamtmarktumfeld, der deutsche Leitindex DAX verteuert sich um 0,3 Prozent, stechen zwei Werte besonders stark hervor: Der Kupfer-Spezialist Aurubis sowie Kochboxenlieferant HelloFresh. Die Anteile beider Unternehmen verteuern sich deutlich zweistellig.



Tipp aus der Redaktion: Der Wahlsieg von Donald Trump hat die Weichen für eine Jahresendrallye gestellt. Wer jetzt auf die richtigen Werte setzt, kann in den kommenden drei Monaten so richtig abräumen. Welche fünf besonders aussichtsreich sind, erfahren Sie in unserem kostenlosen Spezialreport!