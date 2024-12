Proteste gegen Salzgitter-Übernahme erwartet

Das dein Fokus auf dem Buchwert liegt, haben wir hier alle verstanden. Die ständige Wiederholung hilft da nicht weiter, außer auf meiner Ignore Liste zu landen, wo sich schon so mancher nervige Poster befindet.Und ich persönlich bevorzuge einen etwas gepflegteren Umgangston, den manche deiner Posts hier vermissen lassen (nicht der aktuelle). Deine Obsession mit Papenburg verstehe ich nicht wirklich. Er ist immerhin schon einige Zeit der zweitgrößte Aktionär und negative Einflussnahme konnte ich bisher nicht erkennen. Außerdem scheint er ja eher Interesse zu haben Synergien mit seinen eigenen Recyclingaktivitäten zu heben und zusätzlich käme ja TSR mit an Bord.Und sind wir doch mal ehrlich, wenn Salzgitter die so extrem unterbewertete Value Perle wäre, wie hier immer beschrieben wird, dann hätten sich doch längst andere Interessenten gemeldet, die auf eine schnelle Hebung dieses Schatzes aus wären. Wie wäre es mit Warren Buffet, der sitzt gerade auf 325 Mrd. USD Cash, der müsste für Salzgitter (und Aurubis) noch nicht mal die Portokasse aufmachen.Aber noch mal zu deinem Punkt mit dem Buchwert, ich verstehe deine Argumente sehr wohl, aber inÜbernahmeangebot, das ich kenne, wird je Bezug auf den Buchwert genommen. Da steht immer drin, ... Aufschlag auf aktuellen/Durchschnittskurs von xx% .... Klar kein Käufer will dem Verkäufer sagen wie viel er glaubt verdienen zu können. Das ist Marktwirtschaft. Es gibt ein Angebot und dann wird man sehen wie hoch die Nachfrage ist. Hängt halt von den Bedingungen (vor allem dem Preis) ab. Keiner muss das Angebot annehmen. Du wirst es voraussichtlich nicht, außer wir alle werden von einem sehr hohen Betrag überrascht. Das ist eine individuelle Entscheidung jedes Aktionärs und hängt von verschiedensten Faktoren ab. Wer z.B. erst im Oktober für unter 14 Euro eingestiegen ist, den können (schnelle) 20 Euro überzeugen. Wer schon länger dabei ist und an die Zukunftsstory bei Salzgitter glaubt, den wird kaum ein Angebot überzeugen können. Der bleibt dabei und das ist ja auch völlig OK, denn von einer kurz-/mittelfristigen Komplettübernahme war ja nie die Rede.Übrigens, ob der Vorstand in seiner Stellungnahme das Angebot befürwortet oder nicht, hat nur eine untergeordnete Bedeutung. Lassen wir uns überraschen. Ich hoffe es dauert nicht mehr allzu lang.